Policjanci z innych regionów pomagają w obronie przed powodzią na zachodzie Polski Data publikacji 26.09.2024 Powrót Drukuj Ogromna mobilizacja, którą od wielu dni widać wśród służb w Kostrzynie nad Odrą, ma uchronić miasto przed poważnymi skutkami fali powodziowej. Do pomocy przyjeżdżają policjanci z innych regionów Polski. W Kostrzynie zakończono budowę i umacnianie wałów. Strażaków i żołnierzy wspomagali funkcjonariusze Oddziałów Prewencji z Poznania.

Do ostatnich godzin trwały prace wszystkich służb, by jak najlepiej przygotować Kostrzyn nad Odrą do nadchodzącej fali powodziowej. Prognozuje się, że najwyższa woda zarówno na Odrze jak również na Warcie, będzie od nocy z czwartku na piątek (26/27.09) do niedzieli. W kolejnych dobach poziom wody ma powoli opadać. W związku z sytuacją w Kostrzynie nad Odrą z każdym kolejnym dniem jest coraz więcej funkcjonariuszy. Lubuscy mundurowi mogą liczyć na wsparcie, które dojechało z Oddziałów Prewencji z Poznania. Funkcjonariusze nie tylko zostali skierowani tu do pilnowania miasta i wałów. Policjanci chwycili za łopaty i wspólnie z żołnierzami i strażakami formowali zabezpieczenie przed wodą.

W ostatnich dniach służby zrobiły wszystko co w ich mocy, by mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie. W mieście jest zdecydowanie więcej patroli, które pilnują porządku i wałów. Każdy, kto będzie potrzebował pomocy, może się o nią zwrócić do służb. Mundurowi są łącznikiem z centrum zarzadzania kryzysowego, które koordynuje pomoc i kieruje ją w odpowiednie miejsce. Dowódcy nie tylko sprawdzali postępy prac przy Odrze i Warcie, ale także analizują sytuację i planują kolejne zadania.

Przypominamy, by dokładnie wsłuchiwać się w komunikaty dotyczące obecnej sytuacji powodziowej. Uważajmy na fake newsy, wiarygodnych informacji zawsze szukajmy na stronach źródłowych urzędów i służb.



komisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim