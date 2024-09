Skuteczny pościg policjantów. Uciekinier miał ponad trzy promile Data publikacji 25.09.2024 Powrót Drukuj Ponad trzy promile alkoholu w organizmie 45-latka, który uciekał przed policjantami. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli. Dzięki skoordynowanym działaniom oficerów dyżurnych oraz patroli, piratowi skutecznie odcięto drogę. Mundurowi zmuszeni byli do wybicia szyby, aby wyciągnąć z pojazdu i obezwładnić mężczyznę. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5.

Kierowanie w stanie nietrzeźwości, niezatrzymanie się do kontroli, łamanie przepisów i stwarzanie zagrożenia na drodze. Świebodzińscy policjanci po pościgu w rejonie miejscowości Mostki na trasie krajowej numer 92 zatrzymali 45-latka, który stwarzał ogromne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

Podejrzanie jadący pojazd „rzucił się w oczy” będącej po służbie policjantce z Wydziału Ruchu Drogowego. Podała ona informacje swoim kolegom. Patrol, który zauważył wskazane auto, włączył sygnały świetlne i dźwiękowe, by dokonać kontroli drogowej. Wtedy kierujący gwałtownie przyspieszył i zaczął uciekać. Dzięki odpowiedniej koordynacji zespołu oficerów dyżurnych oraz pomiędzy patrolami, kierującemu mężczyźnie skutecznie została odcięta droga ucieczki. Policjanci zmuszeni byli do wybicia szyby, aby dostać się do pojazdu oraz obezwładnienia kierującego. Mężczyzna został zatrzymany. W organizmie miał ponad trzy promile. Do wytrzeźwienia oraz wyjaśnienia tej sytuacji zostali również zatrzymani dwaj pasażerowie, którzy znajdowali się w pojeździe. Grozi mu nawet dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz kara pozbawienia wolności do lat 5.

starszy aspirant Marcin Ruciński

Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie