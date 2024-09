Nocna walka służb w naprawie uszkodzonej śluzy. W akcji brał udział śmigłowiec Data publikacji 23.09.2024 Powrót Drukuj Całą noc trwała heroiczna walka strażaków, mieszkańców, policjantów, wojska i wolontariuszy o utrzymanie wału przeciwpowodziowego na Odrze. W akcji brały udział także dwa wojskowe śmigłowce Mi-17 z Wrocławia. Niezliczone ilości worków z piaskiem i folii, ogromne zaangażowanie, doskonała współpraca i pomysłowość ludzi biorących udział w działaniach pozwoliły utrzymać wał, ale niestety naporu wody nie wytrzymała śluza na starorzeczu Odry. Dzięki współdziałaniu wszystkich służb na miejscu, udało się zmniejszyć napór wody i nie dopuścić do zalania.

Noc z niedzieli na poniedziałek (22/23 września), gdy fala kulminacyjna na Odrze dotarła do powiatu zielonogórskiego mieszkańcy nadodrzańskich miejscowości, strażacy, policjanci wojskowi i wolontariusze zapamiętają na długo. Dzięki ich działaniom utrzymany został wał na Odrze i żadne z pobliskich miejscowości czy sąsiadujących zabudowań nie zostały zalane.

Natomiast, gdy w pewnym momencie woda zaczęła przelewać się przez uszkodzoną śluzę wodną na starorzeczu Odry w Brodach, wszystkie siły zostały skierowane w to miejsce. Biorący udział działaniach ramię w ramię wymyślili, że trzeba zmniejszyć napór wody poprzez zablokowanie przepływu. Do tego użyli wszystkiego co tylko było dostępne: drewnianych żerdzi, a także zespawanych specjalnie w tym celu elementów. Dzięki temu udało się wspomóc zniszczoną śluzę i ograniczyć wypływającą wodę. Do działań skierowane zostały także dwa śmigłowce Mi-17, które dostarczały worki z piaskiem tak zwane big bagi, dzięki którym udało się znacznie zablokować przepływ w miejscach, do których ze względu na odległość nie mogli już dotrzeć ludzie.

Służby cały czas monitorują sytuację, ponieważ we wszystkich miejscach powiatu zielonogórskiego na Odrze został już przekroczony stan alarmowy, a według prognoz, nie jest to jeszcze szczyt fali kulminacyjnej. Prosimy o bezwzględne stosowanie się do poleceń policjantów, którzy znajdują się w newralgicznych punktach, blokują drogi i most w Cigacicach. Przejazd przez most jest możliwy wyłącznie dla służb ratunkowych, służb miejskich oraz mieszkańców.

Prosimy wszystkich o dostosowanie się do poleceń służb! Apelujemy, aby nie uprawiać turystyki powodziowej i nie zbliżać się, ani też nie wchodzić na wały przeciwpowodziowe. Zachowajmy rozsądek, bo w razie przerwania wału istnieje realne zagrożenie życia wszystkich osób znajdujących się w pobliżu. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i rozsądek! Wchodzenie na wały jest niebezpieczne. Wszystkich, którzy chcieliby pomóc w umacnianiu wałów czy przygotowywaniu worków z piaskiem prosimy o współdziałanie ze służbami ratowniczymi i dowódcami służb obecnymi na miejscu w Milsku, Brodach czy Krępie.