Policjanci nie ustają w działaniach na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Data publikacji 20.09.2024 Powrót Drukuj W obliczu narastającego zagrożenia powodziowego wschowscy policjanci, nie odpuszczają w walce o bezpieczeństwa mieszkańców. Nie tylko w trakcie służby, ale także po jej zakończeniu, funkcjonariusze angażują się w pomoc, współpracując z lokalnymi służbami i społecznościami.

W trakcie służby, ale i po godzinach swojej codziennej pracy, wielu funkcjonariuszy pozostaje w terenie, aby wspierać mieszkańców w walce z żywiołem. Policjanci pakują worki z piaskiem, pomagają w zabezpieczeniu domostw oraz sprawdzają budynki położone w miejscach najbardziej zagrożonych zalaniem. Na terenie byłego dworca PKP przy ulicy Dworcowej oraz stacji benzynowej w Szlichtyngowej, wschowscy policjanci razem z mieszkańcami napełniali worki z piaskiem, a następnie przewozili je na zakole Odry na wały przeciwpowodziowe między Szlichtyngową a Wilkowem, gdzie występuje największe zagrożenie powodziowe.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców, o zachowanie szczególnej ostrożności i prosimy, aby nie zbliżać się do obiektów hydrotechnicznych i nie wchodzić na wały przeciwpowodziowe. Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa stosujmy się do zaleceń służb oraz na bieżąco śledźmy komunikaty dotyczące stanu wody i ewentualnych zagrożeń.

aspirant Łukasz Pieprzyk

Komenda Powiatowa Policji we Wschowie