Jesteśmy na miejscu i czuwamy nad bezpieczeństwem mieszkańców w dzień i w nocy Data publikacji 20.09.2024 Powrót Drukuj Mundurowi z krośnieńskiej komendy wspomagani przez funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Zielonej Górze oraz Straż Graniczną mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców, przez całą noc kontrolowali stan rzeki Bóbr i Odry oraz sprawdzali tereny zagrożone zalaniem. Mimo iż woda na rzece Bóbr opada, prosimy, aby nie wchodzić na wały przeciwpowodziowe. Prowadzone przez nas działania będą kontynuowane.

Trwa walka z potężnym żywiołem, jakim jest woda. W wielu miejscach mieszkańcy przy wsparciu służb zabezpieczają swoje domy przed zalaniem. Od niedzieli (15 września) policjanci powiatu krośnieńskiego całą dobę prowadzą wzmożone działania i kontrolują stan rzeki Nysa Łużycka, Bóbr oraz Odra, aby zapobiegać i minimalizować skutki gwałtownie podnoszącej się wody. Dzisiejszej nocy (19/20 września) przy wsparciu funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Zielonej Górze oraz Straży Granicznej kontrolowaliśmy stan rzeki Bóbr i Odry, oraz sprawdzaliśmy tereny zagrożone zalaniem na terenie gminy Dąbie, Bobrowice, Maszewo oraz Krosno Odrzańskie. Prowadzone przez nas działania będą kontynuowane.

Mimo odnotowanego spadku na rzece Bóbr apelujemy do mieszkańców o rozsądek i niewchodzenie na wały przeciwpowodziowe, a także stosowanie się do wprowadzonych zakazów. Pamiętaj, że woda to potężny żywioł, który może być bardzo niebezpieczny. W związku ze zbliżającą się do naszego powiatu falą powodziową na Odrze, apelujemy do mieszkańców o śledzenie informacji tylko na oficjalnych stronach samorządów i służb.

komisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim