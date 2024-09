Służby muszą być profesjonalne i skuteczne. Wspólne ćwiczenia strzeleckich policjantów i strażaków Data publikacji 19.09.2024 Powrót Drukuj Im więcej potu na treningu, tym mniej krwi w boju-to popularna wojskowa dewiza, która doskonale sprawdzająca się również z punktu pozostałych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Dlatego, aby być doskonale przygotowanymi w sytuacji kryzysowej, policjanci i strażacy ze Strzelec Krajeńskich sprawdzili swoje umiejętności. Wspólne ćwiczenia, którym przyglądali się uczniowie z klas mundurowych, odbyły się w środę (18 września) nad jeziorem Solecko w Gościmiu.

Na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego nie brakuje pięknych jezior, które są miejscem wypoczynku wielu osób. Liczne kąpieliska, czy atrakcyjne dla miłośników żeglarstwa miejsca sprawiają, że sympatycy wypoczynku nad wodą są częstym widokiem również w okresie poza wakacyjnym. To wszystko wymaga od służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa, wysokich umiejętności. W momencie, kiedy dojdzie do niebezpiecznej sytuacji na wodzie, służby muszą działać profesjonalnie i skutecznie. Jednym z najlepszych do tego sposobów są ćwiczenia. Dzięki nim policjanci, strażacy i pracownicy innych służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i możliwość ich podnoszenia.



Takie ćwiczenia miały miejsce w środę (18 września) nad jeziorem Solecko. Ich scenariusz zakładał, że dwóch wędkarzy wypadło z łódki i najprawdopodobniej znajdują się w sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu. Świadek, który zauważył przewróconą, dryfującą łódkę powiadomił WCPR, skąd informacja dalej została przekazana do Policji i Straży Pożarnej. Od tego momentu rozpoczęła się akcja ratunkowa. Na miejscu pojawili się policjanci, strażacy i strażacy ochotnicy wyposażeni w łodzie motorowe. Równolegle funkcjonariusze i pracownicy Lasów Państwowych sprawdzali brzeg jeziora, również z wykorzystaniem psa patrolowo-tropiącego. W poszukiwania zaangażowano między innymi latającego i podwodnego drona. W akcji uczestniczyło kilkudziesięciu funkcjonariuszy. Po kilkudziesięciu minutach poszukiwań udało się odnaleźć obu wędkarzy, którzy bezpiecznie zostali przetransportowani na brzeg, gdzie udzielono im pomocy przedmedycznej. Mimo że to były tylko ćwiczenia funkcjonariusze mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności. Od odpowiedniego przepływu informacji poprzez umiejętności związane z akcją ratunkową na wodzie, poprzez kwestie formalne i dowodzenie akcją. Te wszystkie czynniki w sytuacji kryzysowej są bardzo istotne i nie może być miejsca nawet na najmniejszy błąd. Bo przecież w grę wchodzi zdrowie i życie ludzi.



Ćwiczeniom przyglądała się młodzież ze szkół średnich. Wśród nich byli uczniowie klas mundurowych, którzy mieli możliwość zobaczenia z bliska, jak wygląda praca służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Na licealistów czekały także dodatkowe atrakcje w postaci policyjnego stoiska z symulatorem zderzeń, pokazu sprzętu oraz tresury psa służbowego.





starszy aspirant Tomasz Bartos

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich

video: młodszy aspirant Bartosz Kulej

Zespół Prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim