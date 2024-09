Walka o Cieszów i Nowogród Bobrzański trwa. Policja w akcji Data publikacji 18.09.2024 Powrót Drukuj Trwają działania Policji i służb ratowniczych w Cieszowie i Nowogrodzie Bobrzańskim w powiecie zielonogórskim, czyli miejscach, które obecnie są najbardziej zagrożone podtopieniami z uwagi na falę powodziową na rzece Bóbr. Sytuacja jest cały czas monitorowana, a mieszkańcy, służby i wolontariusze robią wszystko, aby ochronić najbliższe rzece miejscowości i posesje.

O godzinie 10:30 wszystkie drogi w Nowogrodzie Bobrzańskim były jeszcze przejezdne, ale tuż przed 12:00, ze względu na przesiąkanie wałów, zamknięta została droga numer 1140F (Cieszów – Krzywaniec). Objazdy zorganizowano drogami przez inne, pobliskie miejscowości. Fala kulminacyjna w miejscowości Cieszów spodziewana jest między godziną 12:00 a 18:00.

Na miejscu policjanci pomagają mieszkańcom i wspólnie z innymi służbami reagują na zmieniającą się sytuację. Policjanci ruchu drogowego kierują na objazdy w miejscu gdzie droga jest już nieprzejezdna. Wały wzmacniane przez mieszkańców i służby za pomocą worków z piaskiem w kilku miejscach zaczęły przeciekać. Poziom wody niestety stale się podnosi.

Prosimy wszystkich o dostosowanie się do poleceń służb! Apelujemy o nie zbliżanie się do wałów przeciwpowodziowych oraz obiektów hydrologicznych. Wszystkich, którzy chcieliby pomóc w umacnianiu wałów czy przygotowywaniu worków z piaskiem prosimy o współdziałanie ze służbami ratowniczymi, sztabem kryzysowym i dowódcami służb obecnymi na miejscu w Cieszowie i Nowogrodzie Bobrzańskim. Zachowajmy szczególną ostrożności podczas poruszania się w terenie zagrożonym podtopieniami. Prosimy, aby nie zbliżać się do obiektów hydrotechnicznych i nie wchodzić na wały przeciwpowodziowe – obowiązuje absolutny zakaz wchodzenia na wały! Na miejscu obecni są policjanci, także po cywilnemu, którzy będą pilnować dobytku w przypadku ewakuacji mieszkańców.

W tej chwili stan wałów przeciwpowodziowych na rzece Bóbr i Odrze jest stale monitorowany przez służby, jednakże jeśli macie Państwo informacje na temat miejsc, w których może dochodzić do podtopień lub innych zagrożeń, prosimy o jak najszybsze przekazywanie takich informacji na numer alarmowy 112.

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze