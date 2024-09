Szef lubuskich policjantów na miejscu działań związanych z powodzią Data publikacji 18.09.2024 Powrót Drukuj Z uwagi na bardzo trudną sytuację panującą w powiecie żagańskim związaną z powodzią w Szprotawie, na miejsce przyjechał Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektor Jerzy Czebreszuk. Komendant wspólnie z komendantem powiatowym monitorował sytuację na terenach zalanych przez wodę z rzeki „Bóbr. Szef lubuskich policjantów zobaczył miejsca, w których wspólnie z innymi służbami i mieszkańcami działamy, aby minimalizować skutki tej powodzi. Dlatego została powołana specjalna podoperacja, która w sprawny sposób pozwala zarządzać i koordynować działaniami policjantów.

We wtorek wieczorem ( 17 września) do powiatu żagańskiego przyjechał Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektor Jerzy Czebreszuk. Szef lubuskich policjantów najpierw przybył do Żagania, który przygotowywał się na duży przypływ wody w rzece Bóbr. Następnie wraz z Komendantem Powiatowym Policji w Żaganiu nadkomisarzem Bartoszem Dzięgielowskim i jego zastępcą nadkomisarzem Damianem Szafrańcem udał się do Szprotawy, gdzie z bliska zobaczył, jak pracują policjanci, działając wspólnie z innymi służbami i mieszkańcami. Komendanci byli na ulicy Zamkowej gdzie woda z Bobru zalała jezdnię oraz prywatne posesje. Inspektor Czebreszuk sprawdził, jak wygląda sytuacja na miejscu i czy mieszkańcom nie jest potrzeba dodatkowa pomoc. Następnym miejscem było Osiedle słoneczne, które dzielnie broni się przed wodą. Mieszkańcy wraz ze służbami nieustannie napełniają worki z piaskiem i układają kolejne wały, aby odgrodzić wodę od zabudowań mieszkalnych. Bardzo intensywna praca dzień i noc przy napełnianiu worków jest na Placu Komuny Paryskiej, skąd worki z piaskiem trafiają do najbardziej newralgicznych miejsc w Szprotawie. Na koniec komendanci sprawdzili zablokowany odcinek Drogi Krajowej nr 12, aby ocenić stan wałów przeciwpowodziowych oraz poziom wody. Inspektor Jerzy Czebreszuk w rozmowach z mieszkańcami i przedstawicielami służb zapewnił o pełnej mobilizacji i pomocy ze strony policjantów.

młodszy aspirant Arkadiusz Szlachetko

Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu