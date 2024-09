Działania Policji przy zabezpieczeniu dokumentów archiwum Urzędu Skarbowego w Żaganiu Data publikacji 17.09.2024 Powrót Drukuj Stan Wody w rzece Bóbr cały czas się podnosi. W tym momencie w Żaganiu woda sięga 559 centymetrów, gdzie stan alarmowy wynosi 400 centymetrów. Mieszkańcy oraz instytucje przygotowują się do powodzi, która może wystąpić. Policjanci wszystkich pionów zaangażowani są w pomoc, aby minimalizować jej skutki. W tym momencie trwa ewakuacja dokumentów z archiwum Urzędu Skarbowego w Żaganiu. Wczoraj policjanci również pomagali przy zabezpieczaniu archiwum Prokuratury Rejonowej w Żaganiu. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie nasza pomoc jest potrzebna.

młodszy aspirant Arkadiusz Szlachetko

Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu