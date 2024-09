Stan wody na rzece Bóbr gwałtownie się podnosi. Policjanci dbają o bezpieczeństwo mieszkańców Data publikacji 17.09.2024 Powrót Drukuj Z uwagi na trudną sytuację hydrologiczną na rzece Bóbr, od niedzieli policjanci prowadzą wzmożone działania, aby zapobiegać i minimalizować skutki gwałtownie podnoszącej się wody. Jesteśmy w stałym kontakcie z samorządami i służbami. Uczestniczyliśmy w ewakuacji archiwum Prokuratury Rejonowej w Żaganiu. Policjanci zabezpieczają miejsca, w których działają inne służby. W tym czasie zwiększona została liczba patroli, które dzień i noc czuwają, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.

W poniedziałek / 16 września/ wieczorem Komendant Powiatowy Policji w Żaganiu uczestniczył w wizji lokalnej wraz z Wojewodą Lubuskim, przedstawicielami samorządu Lokalnego i Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. Szprotawa o poranku obudziła się z zalanymi ulicami i prywatnymi posesjami. Stan wody w Borze w Szprotawie wzrósł do 442 centymetry natomiast w Żaganiu do 541centymetrów i cały czas się podnosi. Prosimy, aby nie zbliżać się do obiektów hydrotechnicznych i nie wchodzić na wały przeciwpowodziowe.



Od niedzieli policjanci w powiecie żagańskim są w pełnej gotowości z uwagi na wprowadzony stan alarmowy przeciwpowodziowy w Żaganiu i Szprotawie. Niestety woda w rzece Bóbr podnosi się z godziny na godzinę. Zwiększona została liczba patroli. Policjanci czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców, monitorują stan podnoszącej się wody oraz pilnują, aby osoby postronne nie wchodziły na wały przeciwpowodziowe. W poniedziałek (16 września) policjanci pomagali przy ewakuacji archiwum Prokuratury Rejonowej w Żaganiu. Wieczorem odbyło się spotkanie sztabu kryzysowego w terenie, w którym uczestniczył Wojewoda Lubuski Marek Cebula, Starosta Powiatu Żagańskiego Anna Michalczuk, Burmistrz Szprotawy Mirosław Gąsik, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Janusz Drozda oraz Komendant Powiatowy Policji w Żaganiu nadkomisarz Bartosz Dzięgielowski. Przedstawiciele samorządów i służb byli obecni również na Moście 1000-lecia w Szprotawie w trakcie, kiedy była przywracana jego drożność zablokowana przez spływające konary i gałęzie drzew. W tym czasie policjanci zabezpieczali to miejsce i kierowali ruchem, aby udrożnić przejazd pojazdów. W nocy pełniliśmy służby wspólnie z funkcjonariuszami Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej i Straży Miejskiej. Jesteśmy i będziemy wszędzie tam, gdzie nasza pomoc jest i będzie potrzebna.



O poranku Szprotawa obudziła się ze znacząco podniesionym stanem wody, który obecnie wynosi 442 centymetry i cały czas rośnie. Spowodowało to zalanie ulic i prywatnych posesji. Z uwagi na wylania rzeki zamknięto most na ulicy 3 maja, a także na ulicy Młynarskiej. Nie ma przejazdu do Nowej Koperni, Polkowiczek i Śliwnika. Prosimy o śledzenie aktualnych komunikatów zamieszczanych na stronach internetowych i profilach społecznościowych samorządów i służb mundurowych.



Apelujemy do wszystkich mieszkańców, o zachowanie szczególnej ostrożności prosimy, aby nie zbliżać się do obiektów hydrotechnicznych i nie wchodzić na wały przeciwpowodziowe.

młodszy aspirant Arkadiusz Szlachetko

Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu