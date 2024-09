Lubuscy policjanci monitorują sytuację na rzekach Data publikacji 16.09.2024 Powrót Drukuj Policjanci prowadzą wzmożone działania z uwagi na ogłoszone alarmy przeciwpowodziowe w Żaganiu i Szprotawie. Zwiększona została liczba patroli, monitorujących stan rzeki Bóbr. Apelujemy do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i śledzenie komunikatów wydawanych przez urzędy oraz służby, a także stosowanie się do ich poleceń.

W niedzielę (15 września) z uwagi na gwałtownie podnoszący się stan wody w rzece Bóbr w Żaganiu i w Szprotawie, zostały ogłoszone alarmy przeciwpowodziowe. Odbyły się spotkania sztabów kryzysowych, w których uczestniczyli przedstawiciele samorządów oraz służb mundurowych. Spotkania zostały zwołane, aby wspólnie ustalić i podjąć działania mające na celu zapobieżenie ewentualnym zalaniom, a także minimalizowanie skutków, jakie może wywołać powódź. W spotkaniach tych uczestniczył I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żaganiu nadkomisarz Damian Szafraniec oraz Komendant Komisariatu Policji w Szprotawie podkomisarz Mateusz Nicpoń. Zwiększono liczbę patroli, aby móc skutecznie wykonywać te zadania. Policjanci w Żaganiu i w Szprotawie monitorują poziom wody w rzece. Funkcjonariusze są gotowi, aby nieś pomoc. Komendant Powiatowy w Żaganiu nadkomisarz Bartosz Dzięgielowski wspólnie ze Starostą Powiatu Żagańskiego Anną Michalczuk i przedstawicielami samorządu monitoruje sytuację i stan rzeki Bóbr w terenie.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i śledzenie komunikatów wydawanych przez urzędy oraz służby, a także stosowanie się do ich poleceń. Prosimy, aby nie zbliżać się do obiektów hydrotechnicznych i nie wchodzić na wały przeciwpowodziowe.

młodszy aspirant Arkadiusz Szlachetko

Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu