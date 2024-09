Nowi lubuscy policjanci złożyli ślubowanie, a doświadczeni funkcjonariusze i pracownicy odebrali medale i odznaczenia Data publikacji 12.09.2024 Powrót Drukuj Szeregi Lubuskiej Policji zasilili kolejni stróże prawa. 20 funkcjonariuszy złożyło ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Dzisiejszy dzień był dla nich początkiem odpowiedzialnej policyjnej misji, podczas której nawet z narażeniem życia poświęcać się będą społeczeństwu. Po zakończeniu szkolenia podstawowego będą dumnie służyć i zapewniać bezpieczeństwo mieszkańcom województwa lubuskiego oraz wszystkim tym, którzy będą potrzebować ich pomocy. Uroczystość ślubowania dopełniły odznaczenia państwowe i resortowe dla lubuskich stróżów prawa i pracowników Policji.

W czwartek (12 września) na placu Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim miała miejsce szczególna uroczystość, podczas której 20 młodych adeptów policyjnej służby złożyło uroczyste ślubowanie na sztandar.

Nowo przyjęci do lubuskiej Policji funkcjonariusze zostali wyłonieni spośród wielu kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym. Przeszli przez następujące jego etapy:

- test wiedzy;

- ocenę sprawności fizycznej;

- test psychologiczny;

- rozmowę kwalifikacyjną oraz komisję lekarską.

Ślubujący dziś policjanci zasilą szeregi następujących jednostek organizacyjnych Policji: Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp., Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu, Nowej Soli, Słubicach, Świebodzinie, Wschowie, Żaganiu, Żarach oraz Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wlkp.

Słowa roty przysięgi wypowiadali z dumą, ale i z wyraźnym wzruszeniem, bowiem od tej chwili stali się policjantami. Dla wielu z nich wydarzenie to było zwieńczeniem ich starań i spełnieniem zawodowych marzeń.

Teraz nowych stróżów prawa czeka przygotowanie podstawowe, które każdy policjant musi przejść zanim trafi do swej macierzystej jednostki. Następnie czeka ich jeszcze proces adaptacyjny w określonych jednostkach Policji. Po tych etapach będą oni przygotowani do służby i zapewniania bezpieczeństwa społeczeństwu oraz stawiania czoła największym wyzwaniom.

Czwartkowa uroczystość, poza ślubowaniem nowych funkcjonariuszy, była szczególna jeszcze z jednego powodu – wręczenia odznaczeń lubuskim policjantom oraz pracownikom Policji, którzy swoim ogromnym zaangażowaniem codziennie wpływają na wysoki poziom bezpieczeństwa w województwie lubuskim. Policjanci i pracownicy Policji otrzymali Medale za „Długoletnią Służbę” nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: oraz odznaki „Zasłużony policjant” nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jak powiedział Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim, inspektor Jerzy Czebreszuk: „Policjantki i policjanci- Składając dziś przysięgę na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., związaliście się z ideą służby publicznej. Ślubując wierność Rzeczypospolitej Polskiej, jej konstytucji i prawu, staliście się obrońcami ładu publicznego, ale także wzorem obywatelskiej postawy. Społeczeństwo Wam zaufało – to ogromne zobowiązanie, ale i wyjątkowy zaszczyt. Pamiętajcie – Drodzy Funkcjonariusze – że przyświeca nam hasło „POMAGAMY I CHRONIMY”, w którym zawiera się cały sens policyjnej służby. Szanowni Państwo – odznaczeni za wzorowe wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa, przyjmijcie dzisiejszy dzień jako wielkie wyróżnienie. Wieńczy on pewien etap drogi zawodowej, ale zarazem otwiera nowe możliwości i perspektywy. Dziękuję za Państwa niezłomność, trud i ofiarność. To właśnie dzięki nim lubuska Policja ma wsparcie w osobach znakomicie przygotowanych do realizacji najtrudniejszych wyzwań. Serdecznie Państwu gratuluję! ”.

Z kolei Wojewoda Lubuski Marek Cebula zwrócił się do odznaczonych i nowo przyjętych policjantów słowami: „Gratuluję wam medali i odznak, które są uhonorowaniem waszej służby. Dzisiaj jako Lubuszanin wychodząc w przestrzeń publiczną liczę na to, że spotkam policjanta, który zawsze będzie stał na straży porządku publicznego. Drodzy młodzi funkcjonariusze, być może w tym momencie nie zdajecie sobie jeszcze sprawy, że zanim się dojdzie do tych medali i odznaczeń czeka was każdego dnia wyzwanie i ciężka służba. Ludzie oczekują, że jak pojawi się policjant w mundurze to wszystkie ich problemy zostaną rozwiązane. Gratuluje waszym rodzicom bo wychowali was w duchu patriotyzmu. To skłoniło was dzisiaj aby ubrać granatowe mundury. Garnizon lubuski wzbogacił się o nowych policjantów, za co w imieniu wszystkich Lubuszan chciałbym wam podziękować”.

Duchowego wsparcia jak zawsze udzielił Kapelan Lubuskiej Policji ksiądz kanonik Jerzy Piasecki. Nowym policjantom życzymy powodzenia w służbie, a wyróżnionym osobom serdecznie gratulujemy!

Opracował: młodszy inspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Zdjęcia: młodszy aspirant Bartosz Kulej

video: starszy sierżant Oskar Stroński