Lubuscy kryminalni rywalizowali o tytuł najlepszego Data publikacji 06.09.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze służby kryminalnej to policjanci, którzy pełnią bardzo ważną rolę na miejscu zdarzenia, ale również w kluczowych czynnościach operacyjnych i procesowych w prowadzonym postępowaniu. Najlepsi z nich wzięli udział w eliminacjach wojewódzkich konkursu „Policjant Służby Kryminalnej”.

Najpierw okazali się najlepszymi policjantami pionu kryminalnego w jednostkach, w których pracują, a następnie przez dwa dni eliminacji wojewódzkich pokazali, że ich wiedza i umiejętnością ponad przeciętne. Funkcjonariusze przystępujący do konkursu, mają doskonałą wiedzę, którą potrafią zastosować w praktyce. Wyróżniają się wyjątkową dbałością o szczegóły i spostrzegawczością, oraz swoim profesjonalnym podejściem do zbierania śladów z symulowanego miejsca zdarzenia.

Eliminacje na szczeblu wojewódzkim rozpoczęły się we wtorek (03 września) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Wzięło w nich udział kilkudziesięciu policjantów. Czteroosobowe zespoły reprezentujące komendy powiatowe i miejskie garnizonu lubuskiego składały się z funkcjonariuszy dochodzeniowo-śledczych, operacyjno-rozpoznawczych, sprawujących nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą oraz technika kryminalistyki.

Pierwszym etapem konkursu był „sprawdzian wiedzy zawodowej” przeprowadzony w formie testu. Natomiast w czwartek (5 września) uczestnicy musieli zmierzyć się ze sprawdzianem umiejętności na miejscu zdarzenia. Podczas tego etapu bardzo ważną rolę odgrywali technicy kryminalistyki, którzy dokładnie zabezpieczali ślady podczas prowadzonych oględzin.

Oprócz sprawdzenia wiedzy policjantów i wyłonienia najlepszych z nich, w tym obszarze, to doskonały element promujący wiedzę i umiejętności praktyczne funkcjonariuszy, motywujący ich do doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych. Formuła Konkursu to również podniesienie prestiżu policjanta służby kryminalnej w naszej formacji i w społeczeństwie. Niebawem ogłoszone zostaną wyniki konkursu. Najlepsza drużyna wyłoniona podczas poszczególnych konkurencji będzie reprezentować lubuski garnizon Policji w Finale Ogólnopolskim Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2024”, który odbędzie się w październiku w Szkole Policji w Pile.

młodszy aspirant Bartosz Kulej

Zespół Prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim