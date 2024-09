Karmił drapieżniki żywymi zwierzętami i nagrane filmiki wrzucał do sieci. Policjanci zatrzymali 20-latka, który odpowie za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem Data publikacji 06.09.2024 Powrót Drukuj 20-latek z gminy Rzepin odpowie za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Przez kilka miesięcy podawał jako pokarm żywe zwierzęta dla trzymanych hobbystycznie w domu tchórzofretek. Wszystkie momenty zabijania zwierząt przez drapieżniki nagrywał, a filmy udostępniał w Internecie. Przepisy ustawy o ochronie zwierząt przewidują za to do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą w Rzepinie, we współpracy z pracownikami Orle Pióro Stowarzyszenie w Siemianowicach Śląskich i Towarzystwem Opieki nad zwierzętami Krynica Zdrój, podjęli działania, aby 20-latek podejrzewany o znęcanie się nad zwierzętami nie uniknął odpowiedzialności. Do zdarzenia doszło w okresie od maja do sierpnia 2024 roku w gminie Rzepin. Jak ustalili funkcjonariusze, młody mężczyzna ze szczególnym okrucieństwem znęcał się nad zwierzętami. Podawał jako pokarm żywe zwierzęta w postaci dorosłych myszy, mysich osesków, gołębia, królika, świnki morskiej dla trzymanych hobbystycznie w domu tchórzofretek, żółwia gatunku skorpuch jaszczurowaty, skorpionów i ptaszników. Dodatkowo nagrywał moment zabijania żywych zwierząt przez drapieżniki, a nagrane filmy udostępniał za pośrednictwem Internetu nieograniczonej liczbie odbiorców.

Mężczyzna został zatrzymany, a podczas przesłuchania przyznał się do zarzutu. Poinformował funkcjonariusz, że to było „dobre jedzenie i dobra dieta” dla jego podopiecznych. Wszystkie zwierzęta zostały zabezpieczone przez weterynarza w Rzepinie. 20-letni mieszkaniec gminy Rzepin odpowie teraz za znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Według przepisów ustawy o ochronie zwierząt grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

starszy aspirant Ewa Murmyło

