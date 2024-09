Kierował grupą przestępczą i ukrywał się przez 15 lat - został zatrzymany przez kryminalnych i kontrterrorystów Data publikacji 04.09.2024 Powrót Drukuj 45-letni mężczyzna od 15 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Poszukiwany był czterema listami gończymi za kierowanie grupą przestępczą. Kryminalni, wykonując czynności operacyjne, ustalili miejsce przebywania mężczyzny i dokonali jego zatrzymania. Doszło do tego w województwie dolnośląskim. Cała akcja przebiegła bardzo sprawie i bezpiecznie dzięki współpracy policjantów z dwóch województw.

W czwartek (29 sierpnia) w Świdnicy w województwie dolnośląskim policjanci kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu zatrzymali mężczyznę, który od 15 lat był poszukiwany czterema listami gończymi. Jak ustalili funkcjonariusze, przez wiele lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości poza granicami kraju. Wykonując czynności operacyjne, kryminalni ustalili miejsce przebywania 45-latka. Z uzyskanych informacji wynikało, że mężczyzna niebawem może ponownie opuścić kraj, dlatego podjęto natychmiastowe działania, aby jak najszybciej doprowadzić do jego zatrzymania. Wcześnie rano na miejsce udali się żagańscy stróże prawa wspólnie z policjantami Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz z funkcjonariuszami Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu. Ustalenia policjantów się potwierdziły. Poszukiwany mężczyzna na widok funkcjonariuszy dobrowolnie otworzył drzwi i nie stawiał oporu. Został zatrzymany i przewieziony do zakładu karnego.

Dzięki skutecznej pracy i doskonałej współpracy poszukiwany 45-latek nie uniknie odpowiedzialności. Po 15 latach odbędzie karę pozbawienia wolności w wymiarze prawie trzech lat za kierowanie grupą przestępczą zajmującą się handlem narkotykami nielegalnym tytoniem.

Funkcjonariusze kryminalni cały czas pracują nad zatrzymywaniem osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Często są to bardzo żmudne i czasochłonne działania, które wymagają zaangażowania przez wiele miesięcy. Tylko od początku tego roku żagańscy funkcjonariusze zakończyli poszukiwania 324 osób. Oprócz tego odnaleźli 21 osób, które były zaginione.

młodszy aspirant Arkadiusz Szlachetko

Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu