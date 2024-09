Uciekał skradzionym w Niemczech autem wartym 90 tysięcy złotych. 49-latek zatrzymany po skutecznym pościgu Data publikacji 03.09.2024 Powrót Drukuj Policjanci gubińskiego komisariatu prowadzili pościg za kierującym mitsubishi, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Po zatrzymaniu mężczyzny, okazało się, że pojazd o wartości blisko 90 tysięcy złotych pochodzi z kradzieży z terenu Niemiec, a on sam posiada dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i decyzję starosty o cofnięciu uprawnień. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 49-latka na trzy miesiące.

28 sierpnia w nocy policjanci gubińskiego komisariatu, w trakcie kontroli statycznej na przejściu granicznym w Gubinku zwrócili uwagę na pojazd marki Mitsubishi na niemieckich tablicach rejestracyjnych, który z nadmierną prędkością wjechał na teren Polski. Funkcjonariusze chcąc poddać go kontroli drogowej, dali kierującemu znak do zatrzymania się. Ten początkowo zwolnił, jednak po chwili gwałtownie przyspieszył, zmuszając policjantkę do odskoczenia na pobocze. Mundurowi natychmiast ruszyli za nim. Kierowca w pewnym momencie zjechał z drogi krajowej numer 32 w kierunku pobliskiej wioski, gdzie kontynuował ucieczkę, nie reagując na włączone w radiowozie sygnały świetlne i dźwiękowe nakazujące mu zatrzymanie się. O zaistniałej sytuacji policjanci powiadomili dyżurnego jednostki. Po przejechaniu kolejnych kilometrów, został zatrzymany w miejscowości Strzegów. Kierującym okazał się 49-letni mieszkaniec powiatu żarskiego. Po sprawdzeniu mężczyzny w policyjnych systemach okazało się, że ma on dożywotni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi oraz decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania. Ponadto w trakcie prowadzonej kontroli funkcjonariusze zwrócili uwagę na brak posiadania przez mężczyznę kluczyków od auta, co dało podejrzenie, że pojazd może pochodzić z kradzieży. Po skontaktowaniu się za pośrednictwem dyżurnego gubińskiej jednostki z Polsko-Niemieckim Centrum Współpracy w Świecku ich przypuszczenia okazały się słuszne. Pojazd ten został skradziony tego samego dnia z terenu Niemiec. 49-latek został zatrzymany do wyjaśnienia, natomiast samochód został zabezpieczony do dalszych czynności procesowych. W piątek (30 sierpnia) mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim na czynności, a następnie do Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, gdzie sędzia po zapoznaniu się z aktami sprawy postanowił o tymczasowym aresztowaniu 49-latka na okres trzech miesięcy.

Mężczyzna odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, niestosowanie się do orzeczonych środków karnych i decyzji starosty o cofnięciu uprawnień oraz kradzież z włamaniem do samochodu marki Mitsubishi wartości blisko 90 tysięcy złotych. Teraz grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

komisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim