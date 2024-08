Lubuska Policja dla Olivera Data publikacji 30.08.2024 Powrót Drukuj Oliver, 14-letni mieszkaniec Dobiegniewa ze spektrum autyzmu, miał wyjątkową okazję spotkać się z policjantami nad jeziorem w Gościmiu. Chłopiec od zawsze fascynuje się służbą mundurowych. Tym razem mógł zobaczyć, jak pracują policyjni wodniacy oraz porozmawiać z Komendantem Wojewódzkim Policji, inspektorem Jerzym Czebreszukiem. Stróże prawa zorganizowali dla niego specjalne atrakcje, pokazując sprzęt oraz metody pracy na wodzie, co sprawiło Oliverowi ogromną radość.

Oliver to chłopiec ze spektrum autyzmu. Jest on ogromnym miłośnikiem policyjnej służby i wszystkiego, co z nią związane. Odwiedzał już lubuskich stróżów prawa w komendzie wojewódzkiej i miejskiej w Gorzowie Wielkopolskim oraz przyglądał się z bliska, jak wygląda praca funkcjonariuszy. To jednak nie wszystko. Oliver regularnie pisze do policjantów i przesyła im swoje prace artystyczne. Przykładem tego są rysunki wysłane przez Olivera z okazji Święta Policji. Tym razem to policjanci przygotowali niespodziankę dla chłopca, która czekała na niego nad jeziorem w Gościmiu. Na miejscu spotkania Olivera przywitał Komendant Wojewódzki Policji, inspektor Jerzy Czebreszuk. Dzięki tak zorganizowanej akcji Oliver mógł nie tylko zobaczyć, jak pracują policyjni wodniacy, ale także porozmawiać z szefem lubuskich policjantów.

Funkcjonariusze, którzy niosą pomoc potrzebującym na wodzie, pokazali Oliverowi sprzęt jakim dysponują oraz przekazali podstawowe zasady bezpieczeństwa, do jakich powinniśmy się stosować w trakcie wypoczynku nad wodą. Olivier przepłyną się wraz z mundurowymi po jeziorze i nie ukrywał swojej radości. Mundurowi wytłumaczyli, jak wygląda ich codzienna służba oraz jakie możliwości posiada łódź, na której się znajdują. Po dopłynięciu do pomostu Oliver opuścił pokład, aby zobaczyć pokaz przygotowany specjalnie dla niego. Policjanci zainscenizowali zdarzenie, w którym mężczyzna wpada do wody i potrzebuję natychmiastowo pomocy.

Po ciekawym spotkaniu na wodzie nastąpiła chwila wytchnienia, którą wszyscy wykorzystali na rozmowę. Oliver po raz kolejny skorzystał z okazji i zasypał funkcjonariuszy oraz Komendanta pytaniami o służbę. Ten dzień pełen wrażeń Oliver zapamięta na długo. W końcu nie każdy ma możliwość pływania po jeziorze w nowoczesnej policyjnej łodzi.

Oliverowi życzymy dużo zdrowia i powodzenia w nowym roku szkolnym!

Opracował: starszy sierżant Oskar Stroński

Zdjęcia: młodszy inspektor Marcin Maludy

Zespół Prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim