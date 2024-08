PRZEWODNICY I ICH PSY RYWALIZOWALI O PRYMAT NAJLEPSZYCH Data publikacji 23.08.2024 Powrót Drukuj W Zielonej Górze odbyły się wojewódzkie eliminacje XXI Kynologicznych Mistrzostw Polski Policji. Policjanci wraz ze swoimi czworonożnymi partnerami rywalizowali w kilku wymagających konkurencjach. Najlepsi okazali się przewodnicy z Zielonej Góry: aspirant Łukasz Berbeka z psem „Szeldon” oraz aspirant Piotr Tomaszewski z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim wraz z psem „Szum”, i to oni będą reprezentować garnizon lubuski w finale ogólnopolskim.

Każdy zdaje sobie sprawę, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka, a także niezastąpiony i niezawodny towarzysz w policyjnej służbie. Policyjne psy wykorzystywane są na co dzień do patrolowania ulic, tropienia materiałów wybuchowych, odnajdywania narkotyków czy też poszukiwania zaginionych, ale także poszukiwania ludzi w czasie katastrof czy klęsk żywiołowych. Proces szkolenia policyjnego psa jest długi i wymagający zarówno dla samego zwierzęcia jak i jego przewodnika. Po półrocznym szkoleniu w Ośrodku Szkolenia w Sułkowicach, taki policyjny patrol wraca do swojej jednostki, gdzie rozpoczyna wspólną służbę. Aby jednak ciągle się szkolić i doskonalić umiejętności we wspólnej służbie co roku organizowane są Kynologiczne Mistrzostwa Polski Policji. To forma doskonalenia zawodowego, która pozytywnie wpływa na jeszcze skuteczniejsze wykorzystywanie policyjnych psów podczas codziennej pracy funkcjonariuszy.

Takie właśnie eliminacje wojewódzkie do XXI Finału Kynologicznych Mistrzostw Polski odbyły się w środę (21 sierpnia) w Zielonej Górze na terenie obiektów przy ul. Batorego w Zielonej Górze. W eliminacjach udział brali przewodnicy w kategorii psów specjalistycznych. Są to psy wyszkolone do poszukiwania zapachów materiałów wybuchowych oraz zapachu narkotyków. Przewodnicy psów rywalizowali czterech konkurencjach:

- posłuszeństwo psa;

- tor przeszkód;

- poszukiwanie ukrytych śladów zapachowych w pomieszczeniach;

- ukryte poszukiwanie i tropienie ukrytych śladów zapachowych w pojazdach.

W eliminacjach bezkonkurencyjny okazał się aspirant Łukasz Berbeka z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze wraz z psem „Szeldon” wyszkolonym do poszukiwania materiału wybuchowych. Przewodnikiem, który zajął drugie miejsce był aspirant Piotr Tomaszewski z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim wraz z psem „Szum”, wyszkolonym w kategorii poszukiwania zapachu narkotyków. Zaś trzecie miejsce zajął sierżant Patryk Pękała z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim wraz z psem „Saja” wyszkolonym w kategorii poszukiwania zapachu narkotyków. Dwóch pierwszych przewodników wraz ze swoimi psami będzie reprezentować nasze województwo w finale zawodów krajowych, które odbędą się od 16 do 20 września w zakładzie kynologii policyjnej w Sułkowicach.

Opracował: młodszy inspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wielkopolskim

foto/video: podinspektor Małgorzata Barska