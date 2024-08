Podpalacze zniszczyli mienie za ponad 200 tysięcy złotych. Zostali zatrzymani przez kryminalnych Data publikacji 16.08.2024 Powrót Drukuj Sulechowscy kryminalni zatrzymali w ubiegłym tygodniu dwóch mężczyzn, którzy w sobotę (10.08) w Smolnie Wielkim podpalili samochód stojący pod wiatą warsztatu samochodowego. W pożarze zniszczone zostały także inne pojazdy oraz sprzęt należący do warsztatu. Straty wyniosły ponad 200 tysięcy złotych.

Kryminalni z Komisariatu Policji w Sulechowie w wyniku pracy operacyjnej ustalili i zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy w sobotę (10.08) podpalili samochód stojący pod wiatą warsztatu samochodowego w Smolnie Wielkim. Zniszczeniu oprócz wiaty uległy także zaparkowane obok pojazdy oraz sprzęt należący do warsztatu. Straty spowodowane pożarem oszacowano na ponad 200 tysięcy złotych. Sprawcy podpalenia zostali zarejestrowani na zapisach z monitoringu, który został przekazany policjantom i stanowi istotny materiał dowodowy w sprawie.

Jak się okazało, zatrzymani są braćmi. To 42-letni mieszkaniec Sulechowa i 32-letni mieszkaniec Zielonej Góry. Obaj mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Usłyszeli zarzuty zniszczenia mienia znacznej wartości, za co kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.

podinspektor Małgorzata Barska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze