Policyjny pościg za poszukiwanym mężczyzną w oku kamery Data publikacji 25.07.2024 Powrót Drukuj Zielonogórscy policjanci zatrzymali po pościgu kierującego audi, który wiedząc, że jest poszukiwany, chciał uniknąć konsekwencji. 39-letni kierowca był wcześniej notowany i jest znany policjantom, ponieważ był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Teraz dodatkowo odpowie także za ucieczkę i niezatrzymanie do kontroli – to przestępstwo zagrożone karą 5 lat pozbawienia wolności.

W środę (24 lipca) około godziny 11, policjanci z wydziału kryminalnego zielonogórskiej komendy miejskiej zauważyli na ulicy Dworcowej wsiadającego do samochodu marki Audi 39-letniego mężczyznę, o którym wiedzieli, że jest poszukiwany. Postanowili natychmiast go zatrzymać. Ten jednak widząc policjantów nie dość, że nie zareagował na sygnały do zatrzymania, to jeszcze zaczął uciekać ulicami miasta. Kryminalni ruszyli w pościg, włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe dając tym samym kierującemu znaki do zatrzymania, a także powiadomili dyżurnego, który na miejsce skierował dodatkowe patrole. Uciekający 39-latek jechał z nadmierną prędkością, omijał samochody stojące przed skrzyżowaniami na czerwonym świetle, a także poruszał się po chodniku i ścieżce rowerowej aby uniknąć zatrzymania. Do pościgu włączyły się także inne patrole Policji.

W pewnym momencie kierujący audi skręcił na leśną ścieżkę i wjechał do lasu, gdzie próbował uciekać między drzewami. Pościg za kierującym kontynuowali policjanci służby patrolowej, którzy zatrzymali go na leśnej polanie. Założyli mężczyźnie kajdanki, przeszukali samochód zabezpieczając niebezpieczny przedmiot (kastet), a następnie technik przeprowadził oględziny pojazdu, który po czynnościach został zabezpieczony na parkingu strzeżonym. Dodatkowo okazało się, że do samochodu przytwierdzone były tablice rejestracyjne od innego pojazdu, co stanowi przestępstwo zagrożone kara pozbawienia wolności do 5 lat.

39-latek usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli oraz posługiwania się tablicami od innego pojazdu. Za te przestępstwa kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności. Po zakończeniu postępowania prowadzonego przez śledczych, kierujący trafi do aresztu.

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze