Okradał sklepy. Zatrzymał go patrol po reakcji zastępcy komendanta Data publikacji 24.07.2024 Powrót Drukuj Wschowscy policjanci zatrzymali 26-latka, który kilkukrotnie okradał pobliskie sklepy. Po jednej z kradzieży wykręcił rękę i odepchnął pracownicę sklepu. Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy, podejrzany usłyszał zarzuty. 26-latek odpowie za popełnione przestępstwa w warunkach recydywy.

W sobotę (20 lipca) do sklepu spożywczego wszedł mężczyzna, który skierował się do działu z alkoholami. Po chwili schował do torby kilka butelek drogiego alkoholu i ruszył w kierunku wyjścia, nie płacąc za towar. Gdy próbował opuścić sklep, został zauważony przez jedną z pracownic, która natychmiast zareagowała. Kobieta próbowała zatrzymać złodzieja, jednak ten, chcąc uniknąć odpowiedzialności wykręcił jej rękę i odepchnął z dużą siłą. Następnie sprawca wybiegł ze sklepu i odjechał samochodem.

Po otrzymaniu zgłoszenia, wschowscy policjanci rozpoczęli poszukiwania podejrzanego mężczyzny. Funkcjonariusze ustalili, że może on poruszać się osobowym audi i już po kilku minutach pojazd ten został przez nich zlokalizowany. Pomógł w tym I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji we Wschowie - komisarz Tomasz Kłak, który zauważył poszukiwany pojazd i pojechał za nim. Nastepnie wraz z wezwanym patrolem ruchu drogowego zatrzymali audi. W samochodzie znajdowało się trzech mężczyzn, a w śród nich był 26-letni podejrzany.

26-latek (mieszkaniec Leszna) trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał już zarzut kradzieży rozbójniczej i kradzieży. Czynów tych dopuścił się w warunkach recydywy. Policjanci ustalili również, że w ostatnim czasie mężczyzna dokonał podobnych przestępstw na terenie innego powiatu. Teraz o jego dalszym losie zadecyduje sąd. Grozi mu kara do 15 lat więzienia. Konsekwencje poniósł także 20-letni kierowca audi, który za brawurową jazdę i łamanie przepisów ruchu drogowego został ukarany mandatem w wysokości 1200 złotych i 10 punktami karnymi.

młodszy aspirant Łukasz Pieprzyk

Komenda Powiatowa Policji we Wschowie