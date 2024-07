„…NARAŻAJĄC WŁASNE ŻYCIE, CHRONICIE ŻYCIE INNYCH…”. OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W LUBUSKIEM Data publikacji 23.07.2024 Powrót Drukuj Polska Policja świętuje już 105. rocznicę jej powołania. W uroczyste obchody włącza się również Lubuska Policja. 23 lipca był zatem czasem awansów i wyróżnień, ale przede wszystkim szczególny moment podziękowań dla lubuskich stróżów prawa oraz pracowników cywilnych za ich zaangażowanie, codzienną pomoc i zapewnianie bezpieczeństwa społeczeństwu. Ale to również obowiązek wspomnień i oddania honoru poległym policjantom, którzy w swej wiernej Narodowi służbie zapłacili najwyższą cenę. Cześć Ich pamięci. W uroczystości wziął udział Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk.

Jesteśmy dokładnie w przeddzień 105. rocznicy utworzenia Policji Państwowej. Obchodzone tego dnia Święto Policji ma patetyczny i uroczysty charakter. Jest to oznaka przywiązania funkcjonariuszy do pięknej historii, tradycji i munduru, który każdy policjant nosi z honorem. To moment, w którym związani z formacją policjanci, policjantki i pracownicy Policji mogą solidarnie zaakcentować swoją dumę z pełnienia służby na rzecz społeczeństwa, ale także oddać się refleksji nad jej trudami - wspominając tych, którzy ginąc na służbie do końca byli wierni słowom Roty ślubowania. To misja, polegająca na gotowości do służby i pomocy każdemu, kto takiej pomocy oczekuje i potrzebuje. Kosztuje to wiele wyrzeczeń i wymaga także poświęcenia czasu prywatnego.

W tym roku Wojewódzkie Obchody Święta Policji garnizonu lubuskiego odbyły się we wtorek /23 lipca/. Zorganizowane zostały pod honorowym patronatem Pana inspektora Marka Boronia – Komendanta Głównego Policji. Rozpoczęły się od jednego z najważniejszych momentów podczas każdego Święta Policji - od wspomnienia funkcjonariuszy poległych na wschodzie oraz oddania honoru tym, którzy w służbie drugiemu człowiekowi ponieśli najwyższą cenę. Pod pomnikiem „Krzyż Ofiar Katynia” na gorzowskim cmentarzu zapalono znicze i złożono kwiaty, oddając hołd polskim funkcjonariuszom pomordowanym przed 84 laty. Niedługo po tym na patio Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, upamiętniono lubuskich policjantów, którzy wypełniając słowa roty ślubowania, odeszli na wieczną służbę. Przypominając ich nazwiska, składając kwiaty i zapalając znicze, oddano hołd ich bohaterstwu, lojalności i wierności policyjnej przysiędze. Uczczono również pamięć patrona lubuskiej Policji – aspiranta Policji Państwowej Alojzego Banacha, który został rozstrzelany wiosną 1940 roku w Twerze. Jego historia zawodowa i rodzinna, która splotła się z dziejami Ziemi Lubuskiej to świadectwo patriotyzmu i szacunku do Ojczyzny. Później w intencji policjantów i pracowników Policji odprawiona została msza święta, której przewodniczył ksiądz Biskup Pomocniczy Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej – Adriana Puta, a koncelebrowanej przez Kapelana Lubuskiej Policji, księdza kanonika Jerzego Piaseckiego i proboszcza Katedry Gorzowskiej księdza kanonika Mariusza Kołodzieja.

Punktualnie o godzinie 12.30 na Placu Grunwaldzkim w Gorzowie Wlkp. rozpoczął się uroczysty apel, zgodnie z ceremoniałem policyjnym. Na nim licznie zjawili się przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, sądownictwa, prokuratury, urzędów, świata nauki i edukacji, parlamentarzyści, funkcjonariusze - także z Niemiec, pracownicy cywilni, rodziny i przyjaciele naszej formacji, przedstawiciele policyjnych i cywilnych związków zawodowych, fundacji, stowarzyszeń, emerytów i rencistów policyjnych, a także przedstawiciele służb współpracujących z Policją. Wśród nich między innymi: Senator RP Pan Władysław Komarnicki, I Wicewojewoda Lubuski, Pan Maciej Siwicki, Marszałek Województwa Lubuskiego Pan Marcin Jabłoński oraz Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego, Pan Jacek Wójcicki.

Tradycyjny meldunek o gotowości do rozpoczęcia wydarzenia Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafałowi Kochańczykowi, złożył dowódca uroczystości podkomisarz Piotr Bielawski z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z Kapelmistrzem podinspektorem Adam Witiwem na czele, odegrała hymn Polski, a na maszt podniesiono flagę państwową. Gospodarz dzisiejszego święta, Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektor Jerzy Czebreszuk przywitał wszystkich uczestników i mieszkańców. W swym przemówieniu podziękował wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym za wkład włożony w zapewnienie bezpieczeństwa Lubuszan.

„…Dziękuję, że codziennie stajecie na straży bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Lubuskiej. Dziękuję, gdyż narażając własne życie, chronicie mienie oraz życie innych. Wygłaszając słowa Roty przyjęliście na siebie powinność służenia narodowi, przestrzegania prawa, respektowania dyscypliny oraz zasad etyki zawodowej. To bardzo odpowiedzialne zobowiązania – misja dla ludzi absolutnie wyjątkowych! I Wy z tej misji wywiązujecie się wzorowo...”

Święto Policji to także czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań dla mundurowych oraz środowisk z nami współpracujących. Podczas dzisiejszych obchodów zostały wręczone medale „Za długoletnią służbę” nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz odznaki „Zasłużony policjant”, w tym srebrną dla I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, młodszego inspektora Rafała Banacha. Ale także medale „Za zasługi dla Policji” nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

Srebrny Medal „Za Zasługi dla Policji” otrzymali:

Pan Dariusz Ejchart – Burmistrz Sulęcina. Pan Janusz Krzyśków – Wójt Gminy Słońsk. Pan Jacek Wójcicki – Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Policji” zostali uhonorowani:

Pani Anna Gałasimow – Kierownik Sekcji Administracyjno-Gospodarczej Wydziału Nieruchomości Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Pan Grzegorz Garczyński – Burmistrz Krosna Odrzańskiego. Pani Danuta Madej – Członek Zarządu Powiatu Żarskiego. Pani Joanna Świerszcz – Koordynator Zespołu Ochrony Pracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

W tym roku mianowanych na wyższe stopnie służbowe zostało 781 policjantów garnizonu lubuskiego, a odznaczeniami uhonorowano 73 funkcjonariuszy. 60 oznaczonych i mianowanych miało zaszczyt wystąpić na dzisiejszej uroczystości. W tym szczególnym dniu chcielibyśmy wyrazić duże słowa uznania i podziękować wszystkim tym, którzy codziennie ramię w ramię stoją z Lubuską Policją zwiększając tym samym bezpieczeństwo mieszkańców regionu. Honorowy patronat nad obchodami Święta Policji objął – Komendant Główny Policji, inspektor Marek Boroń.

Po części związanej z wyróżnieniami i awansami przyszedł czas na przemówienia. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor dr Rafał Kochańczyk zwrócił się słowami:

„Chciałem Wam bardzo podziękować za Waszą trudną służbę, która przyczynia się do tego, że 88% społeczeństwa czuje się bezpiecznie w naszym kraju, 96% Polaków czuje się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania, a 72% Polaków wysoko ocenia Policję. To Wasza zasługa. Dziękuję, że robicie wszystko, aby Lubuszanie i osoby odwiedzające ten region czuli się bezpiecznie. Życzę Wam pomyślności i bezpieczeństwa. Gratuluje wyróżnionym, odznaczonym i mianowanym. Aby ten dzisiejszy błysk w oczach towarzyszył Wam w codziennej służbie”.

Podczas przemówień Senatora RP Pana Władysława Komarnickiego, I Wicewojewody Lubuskiego, Pana Macieja Siwickiego, Marszałka Województwa Lubuskiego Pana Marcina Jabłońskiego oraz Prezydenta Gorzowa Wlkp., Pana Jacka Wójcickiego mogliśmy usłyszeć wiele słów uznania i podziękowań za profesjonalną i odpowiedzialną służbę. Za znakomitą współpracę, która przekłada się na bezpieczeństwo mieszkańców naszych małych ojczyzn. Wraz z wyrazami wdzięczności przekazywano najlepsze życzenia. Znamienici goście zgodnie podkreślali wkład w codzienną i profesjonalną służbę na rzecz Lubuszan. Oddanie, poświęcenie i wytrwałość w policyjnej misji. Co istotne i wielokrotnie akcentowane były słowa - aby każdy po zakończonej służbie bezpiecznie wrócił do swych domów i rodzin.

List Wojewody Lubuskiego Pana Marka Cebuli do Pana Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, odczytał I Wicewojewoda Lubuski, Pan Marek Siwicki. W nim zawarte były słowa, które mówiły że w służbie, która niesie za sobą tradycję, poświęcenie i oddanie, lubuscy policjanci każdego dnia zdają egzamin ze skutecznego działania. Wojewoda Lubuski dziękował za determinację, profesjonalizm oraz zaangażowanie, którą policjanci wkładają w codzienną służbę.

Uroczystości zakończyła defilada pododdziałów i występ orkiestry z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, która w tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia. Po części oficjalnej zorganizowano piknik, podczas którego każdy mógł zapoznać się ze sprzętem wykorzystywanym przez lubuskich funkcjonariuszy. Wydział prewencji lubuskiej komendy zorganizował stoisko profilaktyczne, gdzie poprzez konkursy i zabawę, policjanci edukowali dzieci i młodzież. Towarzyszyli im funkcjonariusze ruchu drogowego, kontrterroryści i technicy kryminalistyki, których stanowiska cieszyły się sporym zainteresowaniem. Można było również zapoznać się z wystawą plenerową pod nazwą „Policja Państwowa w ochronie granicy wschodniej Drugiej Rzeczypospolitej 1923-1926” przygotowanej przez Biuro Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Dzisiejsza uroczystość została wsparta finansowo przez Urząd Miasta w Gorzowie Wielkopolskim.

Opracował:

podinspektor. Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskiego

Foto: młodszy aspirant Mateusz Sławek

Video: sierżant. Oskar Stroński