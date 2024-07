Działamy, by na drogach było bezpiecznie Data publikacji 22.07.2024 Powrót Drukuj Policjanci ruchu drogowego przeprowadzili w powiecie słubickim działania „Bezpieczne Lubuskie”. Mundurowi sprawdzali czy kierowcy przestrzegają przepisy szczególnie związane z ograniczeniem prędkości. Policjantów ze słubickiej komendy wspierali koledzy z innych jednostek województwa. Działania będą przeprowadzane cyklicznie.

Najczęstszymi przyczynami wypadków na drogach są: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe zachowanie się wobec pieszego, nieprawidłowe wyprzedzanie oraz nie zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami. Na tego typu naganne zachowania reagowali w piątek (19 lipca) słubiccy policjanci wspierani przez kolegów z innych jednostek województwa lubuskiego. Mundurowi podczas wzmożonych kontroli realizowanych w ramach działań „Bezpieczne Lubuskie” sprawdzali także czy podróżni używają pasów bezpieczeństwa i urządzeń do bezpiecznego przewożenia dzieci, stan techniczny pojazdów oraz przestrzeganie przez kierujących pozostałych przepisów ruchu drogowego. We wspólnych działaniach liczył się jeden cel – bezpieczeństwo na drogach. Funkcjonariusze wykorzystywali więc wszelki możliwy sprzęt w tym między innymi: wideorejestratory, radary i alkotesty. Szczególnym nadzorem objęte zostały wszystkie drogi powiatu słubickiego. Policjanci podczas kontroli przypominali kierowcom, że łamanie przepisów i brak należytej uwagi podczas jazdy, mogą być przyczyną tragicznych w skutkach wypadków drogowych.

Mimo nieustannych apeli policjantów, niektórzy kierowcy nadal zbyt lekceważąco traktują przepisy ruchu drogowego, stwarzając niebezpieczeństwo na drogach. Szczególnym zagrożeniem pozostaje prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości, za co współodpowiedzialni są także pasażerowie, dający kierowcy przyzwolenie na łamanie przepisów i narażanie życia.

starszy aspirant Ewa Murmyło

Komenda Powiatowa Policji w Słubicach