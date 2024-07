Zatrzymanie pijanego kierowcy w oku kamery. 32-latek miał prawie 3 promile Data publikacji 19.07.2024 Powrót Drukuj Nawet do 5 lat pozbawienia wolności grozi zatrzymanemu przez policjantów mężczyźnie, który kierując samochodem osobowym marki Audi, nie zatrzymał się do kontroli drogowej i próbował uciec mundurowym. Okazało się, że zatrzymany po pościgu kierowca audi był nietrzeźwy – w jego organizmie stwierdzono prawie 3 promile alkoholu!

W miejscowości Kunowice policjanci postanowili zatrzymać do kontroli drogowej kierującego audi, który niestosował się do ograniczeń prędkości. Mężczyzna w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h, jechał bardzo szybko przekraczając tym samym dozwoloną prędkość.

Funkcjonariusze włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe wydając mężczyźnie polecenie do zatrzymania pojazdu. Pomimo tego kierujący audi nie zatrzymał się i kontynuował jazdę. Po przejechaniu około dwóch kilometrów mężczyzna zrezygnował z dalszej ucieczki i zatrzymał pojazd. W tym momencie policjanci podbiegli do jego samochodu i zatrzymali uciekiniera. Funkcjonariusze od razu wyczuli od mężczyzny silną woń alkoholu, a w jego pojeździe znajdowało się pełno pustych butelek po alkoholu. Okazało się, że samochodem kierował 32-letni mieszkaniec gminy Rzepin. Mężczyzna uciekał bo chciał uniknąć kontaktu z policjantami. Badanie jego stanu trzeźwości wykazało blisko 3 promile alkoholu! Mężczyzna tłumaczył policjantom, że nie zatrzymał się do kontroli bo myślał, że „Policja chce go tylko wyprzedzić”. W związku z tym mundurowi doprowadzili zatrzymanego kierowcę do Komendy Powiatowej Policji w Słubicach, gdzie wykonano z jego udziałem niezbędne czynności. Pojazd, którym nietrzeźwy kierowca uciekał przed policjantami, został odholowany z miejsca zdarzenia na parking strzeżony. Ponadto w związku z zaistniałą sytuacją mundurowi zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy.

Sprawa znajdzie swój finał w słubickim sądzie, gdzie mężczyzna odpowie za popełnione przestępstwa. Policjanci przypominają, że za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, a za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości 2 lat więzienia. Dodatkowo sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata oraz świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 tysięcy złotych. Sąd może również orzec świadczenie pieniężne nawet do kwoty 60 tysięcy złotych, a także przepadek samochodu lub jego równowartości.

Pamiętajmy, że każdy nietrzeźwy kierujący na drodze, stanowi potencjalne zagrożenie. Apelujemy: piłeś alkohol - nie wsiadaj za kierownicę! Jeżeli jesteś świadkami takiego zachowania - reaguj! Od naszej postawy może zależeć czyjeś życie.

Przypominamy - niezatrzymanie się do kontroli drogowej to przestępstwo. Jeżeli na drodze policjant wyda polecenie do zatrzymania pojazdu poprzez zastosowanie sygnałów dźwiękowych i świetlnych, zwolnij i zatrzymaj się. Niezatrzymanie pojazdu w tej sytuacji zmusi policjantów do podjęcia pościgu, który zawsze stwarza sytuację zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego. Za niezatrzymanie się i kontynuowanie jazdy grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

straszy aspirant Ewa Murmyło

Komenda Powiatowa Policji w Słubicach