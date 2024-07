Policyjna eskorta rocznego chłopca do szpitala. Dziecko, które miało problem z oddychaniem jest już bezpieczne Data publikacji 16.07.2024 Powrót Drukuj Kiedy życie i zdrowie ludzkie jest zagrożone, policjanci działają automatycznie i bez zastanowienia. Tak było, gdy o pomoc w szybkim dotarciu do szpitala poprosił tata rocznego chłopca. Funkcjonariusze żarskiego ruchu drogowego natychmiast pomogli i rozpoczęli eskortę. Dzięki policjantom mały chłopczyk szybko i bezpiecznie dotarł do szpitala i znalazł się pod specjalistyczną opieką medyczną.

W niedzielę (7 lipca) policjanci żarskiego ruchu drogowego pełnili służbę na motocyklach. W pewnym momencie, kiedy prowadzili kontrolę drogową w miejscowości Królów, podbiegł do nich zdenerwowany i przerażony mężczyzna. Jak się po chwili okazało, był to tata niespełna rocznego chłopczyka. Poprosił on o pomoc w szybkim dotarciu do szpitala, bo jego synek, który miał trudności z oddychaniem i potrzebował natychmiastowej pomocy medycznej.

Policjanci natychmiast zakończyli kontrolę i niezwłocznie podjęli decyzję o przeprowadzeniu eskorty. Poinformowali dyżurnego jednostki o podjętej interwencji i ruszyli w kierunku żarskiego szpitala. Przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych szybko i co najważniejsze bezpiecznie dotarli na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Żarach, gdzie chłopczyk trafił pod specjalistyczną opiekę medyczną.

nadkomisarz Aneta Berestecka

Komenda Powiatowa Policji w Żarach

Część zapisu monitoringu ze 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach