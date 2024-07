Zakończył się pierwszy kurs podoficerski w garnizonie lubuskim

Data publikacji 15.07.2024

48 lubuskich policjantów zakończyło kurs podoficerski, który po raz pierwszy był organizowany w naszym garnizonie. Funkcjonariusze, którzy pozytywnie przebrnęli przez to szkolenie mają otwartą drogę do awansu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów Policji oraz wyższe stanowiska służbowe. Realizacja kursu „na miejscu”, bez konieczności dojazdu do placówek szkoleniowych Policji była możliwa dzięki Porozumieniu zawartym pomiędzy Komendantem Szkoły Policji w Pile - inspektorem doktorem Markiem Ujazdą a Komendantem Wojewódzkim Policji w Gorzowie Wielkopolskim - inspektorem Jerzym Czebreszukiem.