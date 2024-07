Zatrzymana w bezpośrednim pościgu. Podczas ucieczki nazbierała aż 236 punktów karnych Data publikacji 15.07.2024 Powrót Drukuj Kierująca samochodem osobowym volkswagen pomimo wydanych sygnałów świetlnych i dźwiękowych do zatrzymaniu pojazdu nie zareagowała w sposób odpowiedni, tylko przyśpieszyła i kontynuowała jazdę. W trakcie ucieczki stwarzała zagrożenie dla innych uczestników ruchu, popełniając szereg wykroczeń drogowych. W obszarze zabudowanym wielokrotnie przekroczyła dozwoloną prędkość, miejscami nawet o 98 kilometrów. 23-latka została zatrzymana przez policjantów w bezpośrednim pościgu. Posiada aktywny zakaz do kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi. Po ostatniej jeździe na jej konto trafi aż 236 punktów karnych.

W niedzielę rano (14 lipca) patrol ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu podczas patrolu w miejscowości Klików zauważył kierującą samochodem osobowym marki Volkswagen, która naruszyła obowiązek jazdy prawostronnej i jednym pasem ruchu. Kiedy policjanci postanowili, zatrzymać pojazd do kontroli za pomocą sygnałów świetlnych i dźwiękowych kobieta nie zatrzymała się, tylko przyśpieszyła i zaczęła uciekać. Podczas jazdy popełniała szereg wykroczeń drogowych czym stwarzała zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Przekraczała linie ciągłe, nie sygnalizowała manewrów wyprzedzania i omijania czy też nie stosowała się do znaku STOP. Na łuku drogi gdzie widoczność była ograniczona, jechała pasem ruchu przeznaczonym dla przeciwległego kierunku. W trakcie tej nieodpowiedzialnej jazdy wielokrotnie przekroczyła dozwoloną prędkość. Momentami na liczniku miała aż 148, przekraczając dozwoloną prędkość prawie dwukrotnie, bo aż o 98 kilometrów na godzinę. Pościg przeniósł się na teren województwa dolnośląskiego. Volkswagen zatrzymał się przed remontowanym przejazdem kolejowym w miejscowości Węgliniec, wtedy policjanci zajechali mu drogę, aby nie mógł się wycofać. W trakcie dobiegnięcia do pojazdu przez policjantów zauważyli, jak kierująca przesiada się do tyłu, a na jej miejsce wsiada mężczyzna, który był pasażerem. Para chciał wmówić funkcjonariuszom, że to mężczyzna kierował pojazdem. Ustalono, że 23-letnia kierująca uciekała, ponieważ posiada aktywny zakaz do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Swoim nieodpowiedzialnym i bezmyślnym zachowaniem popełniała dwa przestępstwa: kierowania pojazdem pomimo wydanemu zakazowi oraz nie zatrzymała się do kontroli drogowej. Podczas ucieczki wielokrotnie naruszyła przepisu zapisane w Kodeksie Ruchu Drogowego, za które również odpowie przed sądem. Za popełnione wykroczenia na jej konto zostanie dopisane aż 236 punktów karnych.

Dzięki zdecydowanemu działaniu policjantów nieodpowiedzialna kierująca odpowie za swoje bezmyślne zachowanie i bycie zagrożeniem dla innych uczestników ruchu drogowego.

Sierżant sztabowy Arkadiusz Szlachetko

Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu