ZERO TOLERANCJI DLA PIJANYCH KIEROWCÓW Data publikacji 10.07.2024 Powrót Drukuj Lubuska Policja nie ustaje w kontrolach trzeźwości. Zmasowane akcje mundurowych są prowadzone każdego dnia. Nieustępliwość w tym obszarze ma na celu wyeliminowanie pijanych kierowców z dróg naszego regionu. Każdy z nich jest potencjalnym zabójcą na drodze. Zatem policyjne sprawdzenia czy zmotoryzowany nie jedzie pod działaniem alkoholu czy narkotyków będą kontynuowane. Bez względu na porę dnia czy status drogi.

Choć to oczywiste, warte przypomnienia, z uwagi na wciąż powtarzające się przypadki pijanych za kierownicą- Zero tolerancji na nietrzeźwych za kółkiem. świadome zachowania, polegające na piciu alkoholu i wsiadaniu za kierownice to cicha zgoda na to, że jesteśmy potencjalnym, drogowym zabójcą. Problemem nie jest jednak tylko wymiar prawny, w skutek którego taki kierowca otrzymuje zarzuty karne i traci prawo jazdy. Prawdziwym problemem jest fakt, że rodzi to także ofiary na drodze. A w wielu sytuacjach są to osoby niewinne. Takie, które chciały swobodnie poruszać się po drogach publicznych. Ich podróż jednak w wielu sytuacjach została brutalnie przerwana przez tych, którzy za stery auta wsiedli pijani. Cena jest zbyt wysoka – życie, które przez nieodpowiedzialnych zmotoryzowanych kładzione jest na szali i gaśnie w ułamku sekundy.

Częste akcje zwłaszcza policjantów ruchu drogowego, od wielu lat skupiają się na wzmożonych kontrolach ukierunkowanych na wyrywkowe sprawdzanie stanu trzeźwości. Liczba takich kontroli w 2010 roku wynosiła 77 tysięcy, a obecnie nawet 700 tysięcy (prowadzone przez wszystkich policjantów. Sami policjanci drogówki przeprowadzają rocznie około 250 tysięcy takich badań). Więc ich liczba wzrosła niemal dziesięciokrotnie! To dało wymierne efekty, ponieważ na koniec 2011 roku zatrzymywaliśmy 8200 pijanych za kółkiem, kiedy w 2023 roku liczba ta spadła do 1234! Ale to jest efektem wieloletniej pracy policjantów, także tej o wymiarze medialnym bowiem wielu zmotoryzowanych wiedziało o takich kontrolach, że mogą mieć miejsce o każdej porze dnia i nocy oraz na każdej drodze bez względu na jej status.

Co to oznacza? Że w ujęciu ponad dekady te standardy wśród kierowców wzrosły. Niemniej biorąc pod uwagę, że każdy z pijanych kierowców to potencjalny zabójca na drodze, oznacza to, że nadal jest o 1234 takich osób za kierownicą za dużo. Wciąż jest za dużo zdarzeń z udziałem nietrzeźwych. Ostatnio kierujący osobowym peugeotem będąc na zakazie sądowym, podjął manewr wyprzedzania i doprowadził do czołowego zderzenie z motocyklistą. Ten nie miał szans na przeżycie. Wstępne badanie wykazało narkotyki w organizmie kierującego samochodem. Dla przykładu podamy tylko niektóre przykłady tego, jak kończy się wsiadanie za kierownice „na podwójnym gazie”:

W związku z tym w takich sytuacjach nie ma grożena palcem. Lubuska Policja zapowiada jeszcze bardziej intensywne działania, podczas których sprawdzana będzie prędkość, trzeźwość i zachowania kierowców. Nie będzie taryfy ulgowej wobec tych, którzy w perfidny sposób zachowują się za kółkiem. Zero tolerancji dla takich sytuacji. Cena jest zbyt wysoka. Bronimy wartości najwyższej jaką jest zdrowie i życie. Te z reguły nie daje drugiej szansy.

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim