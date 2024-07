Poszukiwania osób zaginionych. Determinacja Policji, rodziny i innych służb w szczęśliwe odnalezienie Data publikacji 09.07.2024 Powrót Drukuj Lubuscy policjanci niemal każdego dnia zaangażowani są w poszukiwania osób zaginionych. W tym roku było ich już ponad 200. Sygnały, które trafiają od najbliższych natychmiast powodują cały proces poszukiwawczy, w którym wykorzystuje się duże siły i środki nie tylko policyjne. W wielu sytuacjach o skutecznym zakończeniu poszukiwań decyduje kryterium czasu, dlatego takie zdarzenia powinny być zgłaszane Policji jak najszybciej.

Niemal każdego dnia do jednostek Policji w Lubuskiem trafia zgłoszenie o zaginięciu osób. I choć przyczyny tych zaginięć są różne- zawsze najważniejsze jest to, aby jak najszybciej taką osobę odnaleźć. Lubuscy policjanci angażują się bardzo często w zdarzenia mające na celu dotarcie do zaginionego. W wielu sytuacjach kluczową role odgrywa kryterium czasu. Dlatego jeśli takie zgłoszenie wpływa do jednostki, z reguły komendant wszczyna alarm dla policjantów. Oznacza to szybka mobilizację i gotowość do służby bez względu na porę dnia i nocy stanu osobowego jednostki. Organizowane są siły i środki, współpracujemy z wieloma instytucjami, takimi jak Państwowa czy Ochotnicza Straż Pożarna, Grupy Poszukiwawczo- Ratownicze, Straż Leśna, WOPR, medycy itd. Aby zwiększyć efektywność, w poszukiwaniach wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt: śmigłowce, drony, łodzie, quady, termowizje. Bardzo często towarzyszą nam przewodnicy z psami tropiącymi. Szczególnie trudne są poszukiwania prowadzone zimą, w terenie trudno dostępnym, w godzinach nocnych.

Skala poszukiwań osób zaginionych jest naprawdę bardzo duża. Tylko przez pierwsze sześć miesięcy tego roku lubuscy stróże prawa byli zaangażowani w poszukiwania ponad 200 osób zaginionych. W każdym przypadku to dodatkowe zaangażowaniu sił policyjnych i pozapolicyjnych.

Bez względu na ich przyczynę. Jedni tracą orientacje w terenie i gubią się w lesie, inni bez wiedzy najbliższych oddalają się z domu ze ściśle określonym planem, jeszcze inni podejmują nawet te najbardziej ekstremalne decyzje o pozbawieniu siebie życia. Dlatego tutaj czas ma ogromne znaczenie. Musimy jak najszybciej zlokalizować te osoby i zapewnić im stosowną pomoc. Ale, żeby ruszyły policyjne procedury i właściwe poszukiwania, potrzebujemy takiej informacji. Najczęściej pochodzi ona od najbliższych. Niekiedy od zaniepokojonych sąsiadów czy krewnych, przedstawicieli instytucji pomagających rodzinom itd. Ale najważniejsze, to to, aby Policja taka informację jak najszybciej otrzymała. Od tego momentu rusza bardzo intensywny system poszukiwania osoby zaginionej. Organizacja sił i środków, fotokomunikaty wysyłane za pośrednictwem mediów, szeroko zakrojone działania, czynności procesowe i operacyjne. Realizują je policjanci z poszczególnych jednostek , na terenie których zgłoszono zaginięcie oraz tam, gdzie osoba może się znajdować. Do poszukiwań angażowani są policjanci właściwie wszystkich pionów i komórek policyjnych. Każdy funkcjonariusz wykorzystuje swoje kompetencje i przekazuje je do sztabu, aby profesjonalnie zarządzać informacją i poczynionymi ustaleniami. W większość takich poszukiwań zaangażowani są policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. To policyjni eksperci, którzy po licznych i szczegółowych szkoleniach posiadają bardzo profesjonalne umiejętności właśnie w skutecznych poszukiwaniu osób zaginionych. Wykorzystywany przez nich katalog czynności jest bardzo szeroki i wszechstronny.

Bez względu jednak na kompetencje i możliwości Policji, warto zrobić wszystko, aby zapobiegać zaginięciom. To apel zwłaszcza do rodzin i najbliższych osób starszych czy nieletnich. Aby wzmóc czujność i opiekę nad tymi, którym poza domem grozi niebezpieczeństwo. Żeby rozmawiać z nimi o zagrożeniach poprawiając ich świadomość w tym obszarze. To zadanie, które musi zostać wykonane, aby tych zaginięć, i tym samym narażania tych osób na utratę zdrowia i życia, było jak najmniej- a najlepiej wcale.

Opracował podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim