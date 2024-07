46-latek odpowie za kradzieże szczególnie zuchwałe Data publikacji 04.07.2024 Powrót Drukuj Do 8 lat pozbawienia wolności grozi 46-letniemu mężczyźnie, który podejrzany jest o kradzieże zuchwałe na terenie Słubic. Sprawca okradał mężczyzn, którzy wychodzili ze sklepów na terenie Słubic. Policjanci zatrzymali złodzieja. Teraz o jego losie będzie decydował sąd.

Za kradzież szczególnie zuchwałą uznawana jest kradzież między innymi, gdy sprawca swym zachowaniem wykazuje postawę lekceważącą lub wyzywającą wobec posiadacza rzeczy lub kradzież mienia ruchomego znajdującego się bezpośrednio na osobie, lub w noszonym przez nią ubraniu. Taką postawą wykazał się 46-letni mężczyzna, który obserwował potencjalne ofiary w rejonie sklepów w Słubicach. Wytypował do kradzieży starszego pana, któremu z kieszeni koszuli wyciągnął plastikowe etui z gotówką 500 złotych. Po wyciągnięciu zawartości z kieszeni, kopał i uderzał starszego mężczyznę po całym ciele. Sprawcę niezwłocznie zatrzymali słubiccy policjanci. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży szczególnie zuchwałej.

Ten sam mężczyzna dokonał kradzieży zuchwałej również 12 czerwca br. na parkingu przed jednym ze sklepów w Słubicach. W tym przypadku także wybrał starszego 86-letniego mężczyznę. Łupem złodzieja padły dokumenty, w tym dowód osobisty, prawo jazdy, karty płatnicze oraz gotówka. Przebieg zdarzenia zarejestrowały kamery. W trakcie przesłuchania 46-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Został przesłuchany i usłyszał zarzuty kradzieży zuchwałej, do których się przyznał. Teraz o losie 46-letniego mężczyzny będzie decydował sąd. Zgonie kodeksem karnym mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

starszy aspirant Ewa Murmyło

Komenda Powiatowa Policji w Słubicach