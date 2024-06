Gorzów w centrum uwagi żużlowego świata – Lubuscy policjanci zabezpieczali FIM SPEEDWAY GRAND PRIX Data publikacji 30.06.2024 Powrót Drukuj Dynamiczna prędkość, imponujące widowisko i przede wszystkim wielkie emocje do ostatniego biegu towarzyszyły entuzjastom żużla zgromadzonym na stadionie imienia Edwarda Jancarza w Gorzowie Wielkopolskim. Ponad 16 tysięcy kibiców z kraju i z zagranicy wzięło udział w Grand Prix. Lubuscy policjanci dbali o bezpieczeństwo, sprawny przebieg wydarzenia oraz porządek zarówno na stadionie, jak i na okolicznych drogach i skrzyżowaniach gorzowskiego Zawarcia.

W sobotni wieczór (29 czerwca) Gorzów Wielkopolski gościł czołowych żużlowców świata. Na stadionie imienia Edwarda Jancarza odbyło się żużlowe Grand Prix. Widowiskowe wyścigi przyciągnęły ponad 16 tysięcy fanów żużla, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Tłumy kibiców, przybywających głównie samochodami, busami i kamperami, wymagały odpowiedniego zabezpieczenia skrzyżowań i dróg dojazdowych na stadion. Policjanci z drogówki dbali o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, zarówno kibiców, jak i mieszkańców Gorzowa. Kierowali ruchem, udzielali wskazówek dotyczących dojazdu na stadion i parkingi, a także szczególną uwagę poświęcali pieszym, którzy licznie wypełnili chodniki i przejścia dla pieszych w okolicach Zawarcia, zapewniając im bezpieczne dotarcie na miejsce tego „spektaklu”. Nad bezpieczeństwem czuwali również policjanci z oddziałów prewencji, sztabu policji oraz pionu kryminalnego. Całe wydarzenie przebiegło sprawnie i bez większych incydentów.

Po zakończeniu zawodów ulice wokół stadionu zapełniły się samochodami kibiców. Duża liczba pojazdów i pieszych wymagała działania policji, która kierowała ruchem na skrzyżowaniach i przejściach, aby umożliwić kibicom sprawne i bezpieczne opuszczenie okolicy stadionu. Kierowcy, jak i piesi wykazali się cierpliwością, stosując się do poleceń funkcjonariuszy, co pozwoliło na bezpieczny powrót do domów.

sierżant Oskar Stroński

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 34.5 MB)