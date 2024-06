Bezpieczna droga nad morze. Policyjne kontrole na S3 Data publikacji 22.06.2024 Powrót Drukuj Początek wakacji to duży ruch w kierunku północy naszego kraju. Wielu kierowców wybiera trasę S3, by dotrzeć nad morze. To właśnie tutaj w najbliższych tygodniach będzie najwięcej podróżnych. Kierowcy spotkają policjantów ruchu drogowego, którzy nie tylko będą pomagać, ale przede wszystkim wymagać respektowania obowiązujących przepisów.

Wakacje ruszyły, a wraz z nimi zdecydowanie większy ruch na trasie S3. O potrzebie nadzorowanie tej drogi doskonale wiedza gorzowscy policjanci. Dlatego przez najbliższe tygodnie jadący drogą ekspresową mogą spodziewać się policyjnej kontroli. Funkcjonariusze pełnią tam służbę nie tylko w oznakowanych pojazdach. Na najbardziej niebezpieczną i zbyt szybką jazdę będą reagowali policjanci w nieoznakowanych radiowozach.

By bezpiecznie dotrzeć do celu, policjanci przypominają by przede wszystkim dobrze się przygotować. Zadbajmy o stan techniczny pojazdu. Sprawdźmy poziom płynów, stan hamulców. Zróbmy to na kilka dni przez wyjazdem, by mieć szansę na ewentualne naprawy. Pamiętajmy o właściwym przewożeniu dzieci. Nie pozwalajmy na rozpinanie pasów bezpieczeństwa, bo nigdy nie wiadomo, w którym momencie mogą się przydać i uratować życie. Przed wyjazdem zaplanujmy trasę, ewentualne przystanki, drogi alternatywne. Zwróćmy uwagę na prowadzone prace drogowe i objazdy.

Choć to dla wielu oczywiste, to jednak przypomnijmy, aby za kierownicę nie wsiadać po alkoholu. W komendach i komisariatach policji dostępne są alkomaty. W kilka sekund, anonimowo możemy sprawdzić gotowość do jazdy, Oczywiście na badania nie przyjeżdżajmy autem. Skorzystajmy z taksówki, komunikacji miejskiej czy zróbmy sobie spacer.

Policjanci podczas kontroli sprawdzają także uprawnienia. W sobotę (22 czerwca) jeden z kierowców ruszył w podróż mimo tego, że prawo jazdy miał zatrzymane kilka lat wcześniej. Funkcjonariusze na trasie S3 przyglądali się także stanowi technicznemu autobusów. W tym zakresie nie mieli uwag i oby tak było przez całe wakacje.

komisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim