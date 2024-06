WAKACJE to czas wolny ale nie od bezpieczeństwa! Data publikacji 23.06.2024 Powrót Drukuj Wakacje to dla policjantów czas wytężonej pracy. Mundurowi dbają o bezpieczeństwo na drogach, nad akwenami, w innych miejscach letniego wypoczynku oraz wszędzie tam gdzie tylko będą gromadzić się dzieci i młodzież. W tym czasie jeszcze bardziej „Pomagamy i Chronimy”.

Wszystkim uczniom gratulujemy zakończenia roku szkolnego. Wasza ciężka, codzienna praca, podczas której uczyliście się i poznawaliście tajemnice otaczającego Was świata, zasługuje na nagrodę. Są nią WAKACJE. Ukochany przez wszystkich czas, kiedy wysypiamy się, bawimy do późna, spędzamy czas z przyjaciółmi, przy dobrej książce, nad jeziorem, na rowerze lub też po prostu wypoczywamy. Jednak w wielu sytuacjach niesie on za sobą zagrożenia, o których należy pamiętać, by bezpiecznie z wakacji wrócić.

Zachowaj bezpieczeństwo nad wodą:

- Zawsze informuj, jeśli idziesz do wody. Ktoś dorosły lub przyjaciele niech obserwują, czy wszystko jest z Tobą dobrze. Niestety tonie się w ciszy. Wystarczy Skórcz, zachłyśnięcie się, uderzenie podczas nurkowania w przeszkodę. Nie ma krzyku, machania rękoma nad wodą z naprzemiennym wynurzaniem się i zanurzaniem.

- Dzieci na plaży zawsze muszą pozostawać w zasięgu wzroku. W tłumie osób wypoczywających dziecku łatwo się zgubić.

Jeśli wybieramy się na plażę pamiętajmy o podstawowych elementach z apteczki (środek do odkażania, plaster).

- Nie wchodzi się do wody po spożyciu alkoholu. Jest to bardzo niebezpieczne!

- Należy się schłodzić przed wejściem do wody - rozgrzane ciało i zimna woda może doprowadzić do szoku termicznego.

- Nie wpychamy i nie wrzucamy nikogo do wody – mogą się tam znajdować przedmioty, w które można uderzyć.

- Nie pływamy ani nie chodzimy po falochronie – jest to bardzo niebezpieczne.

Zachowaj bezpieczeństwo podczas zwiedzania:

- Zawsze informuj kogoś, dokąd się wybierasz i kiedy zamierzasz wrócić.

- Zabierz ze sobą naładowany telefon, butelkę wody, bluzę.

- Nie zbaczaj z wytyczonych szlaków, nie zaczepiaj dzikich zwierząt.

- Dostosuj ubiór do miejsca, w które idziesz (szczególności w górach).

Przygotuj pojazd i siebie do drogi:

- Sprawdź stan techniczny pojazdu przed wyjazdem, poziom płynów, opon, naładowanie akumulatora.

- Zadbaj by w pojeździe były zapasowe: koło/system naprawczy, latarka, trójkąt, gaśnica, apteczka, kamizelki i opaski odblaskowe, zapasowa żarówka, baterie, butelka wody, samochodowa ładowarka do telefonu. Nigdy nie wiadomo, w jakich warunkach i o jakiej porze zepsuje się pojazd.

- Jeśli jesteś kierowcą, nie spożywaj alkoholu wieczór przed wyjazdem. Dobry refleks i skupienie na drodze zależą od stanu psychofizycznego.

- Nie spiesz się w trakcie przejazdu, wzmożony ruch sprawia, że częściej dochodzi do zdarzeń drogowych.

aspirant Marcin Ruciński

Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie