Czas na urlop? Przed wyjazdem zabezpiecz swój dom! Data publikacji 22.06.2024 Powrót Drukuj Nawet wymarzone wczasy może popsuć jedno przykre zdarzenie. Dlatego pamiętaj o tym, aby odpowiednio zabezpieczyć swój dom czy mieszkanie. Nie informuj publicznie w social mediach, że wyjeżdżasz, a Twój dom stoi pusty. Nie podawaj włamywaczom swojego mienia „na tacy”.

Zaczął się wymarzony, letni sezon urlopowy. To czas wyjazdów nad morze, jezioro, w góry, czy za granicę. Te wszystkie plany zepsuć może tylko strach o nasz dom i o to, czy nikt się do niego nie włamie podczas naszej nieobecności? Dlatego warto pomyśleć o kilku kwestiach i zabezpieczyć odpowiednio swoje mienie przed wyjazdem:

- Zabrać z podwórza lub otwartego korytarza wartościowe przedmioty, które stoją tam na co dzień jak na przykład rower czy hulajnoga.

- Pozamykać i sprawdzić drzwi od pomieszczeń gospodarczych, w domu, w garażu, w piwnicy.

- Poprosić sąsiada by zwracał uwagę czy ktoś obcy nie „kręci się” po podwórku, na klatce schodowej.

- Poprosić zaufaną osobę by przyszła kilka razy sprawdzić dom, „podlać kwiaty”, wyjąć ze skrzynki ulotki (może to być sygnałem dla złodzieja, że w domu dłuższy czas nikogo nie ma).

- Można zainwestować w światła z czujnikiem ruchu, zmierzchu, by na podwórzu lub w jednym z pokoi włączały się wieczorem na jakiś czas.

- Powstrzymaj się przed informowaniem zbyt wielu osób o Twojej nieobecności. Zdjęcia w mediach społecznościowych można opublikować po powrocie. Dopilnuj, by informacji tej nie rozpowszechniały dzieci.

aspirant Marcin Ruciński

Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie