Lubuscy Policjanci kręcili kilometry w ramach akcji Rowerowa Stolica Polski Data publikacji 10.06.2024 Powrót Drukuj W sobotę (8 czerwca) reprezentacja Lubuskiej Policji, na której czele stał pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektor Jerzy Czebreszuk, wzięła udział w sztafecie rowerowej organizowanej przez Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Zawody odbywały się na ul. Miłej w Gorzowie Wielkopolskim. Mundurowi w czteroosobowym składzie wykręcili łącznie 312,53 km podczas 12 godzinnych zmagań.

Łącznie 3059,44 km wykręcili dziś rowerzyści biorący udział w "Firmowym kręceniu kilometrów" na ul. Miłej, a wszystko w ramach rywalizacji o puchar Rowerowej Stolicy Polski. Czteroosobowa drużyna z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim spisała się znakomicie. W ciągu 12 godzin zawodów pokonała łącznie 312,53 kilometrów, co pozwoliło im zająć zaszczytne 3 miejsce na podium. Wśród mundurowego teamu na jego czele stanął pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. inspektor Jerzy Czebreszuk przejechał 79,80 km, podkomisarz Maciej Sosnowski 96,59 km, Anna Szymańska 65,41 km, a Marlena Adamczyk 70,73 km. Każdy z nich jeździł bez przerwy przez trzy godziny. Zmagania były nie tylko okazją do sportowej rywalizacji, ale również do integracji i wspólnej zabawy. Atmosfera na trasie była pełna emocji, a duch fair play towarzyszył wszystkim uczestnikom.

Rywalizacja była niezwykle zacięta. 1 miejsce zajęli strażacy z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. 2 miejsce przypadło drużynie Wycieczki Rowerowe Gorzów, która również pokazała wysoką formę i determinację.

Zawody były doskonałą okazją do promocji aktywnego stylu życia i zdrowej rywalizacji. Wszyscy uczestnicy, niezależnie od zajętego miejsca, mogli cieszyć się fantastyczną zabawą i wsparciem kibiców. Takie wydarzenia integrują lokalną społeczność i zachęcają do wspólnego spędzania czasu w sposób aktywny i pełen pozytywnych emocji. Rywalizacja potrwa do końca czerwca. Zapraszamy do kręcenia kilometrów i rejestrowania ich za pomocą aplikacji „Aktywne miasta”.

Opracował: sierżant Oskar Stroński

Zespół Prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim