Skuteczne praca kryminalnych – zatrzymanie sześciu osób i zabezpieczone narkotyki o wartości kilkuset tysięcy złotych

Data publikacji 22.05.2024

Międzyrzeccy kryminalni dzięki skutecznej pracy operacyjnej dotyczącej walki z przestępczością narkotykową, zatrzymali sześć osób podejrzanych o posiadanie znacznej ilości narkotyków oraz ich wprowadzanie do obrotu. Działania funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu po raz kolejny potwierdziły ich profesjonalizm i determinację w walce z przestępczością, przynosząc wymierne efekty dla bezpieczeństwa.

Funkcjonariusze wydziału kryminalnego międzyrzeckiej Policji analizując zebrane informacje operacyjne, zidentyfikowali osoby podejrzane o handel narkotykami, a także wytypowali miejsca, w których miało dochodzić do przestępczej działalności. Dzięki skrupulatnemu zbieraniu dowodów oraz systematycznej obserwacji, policjanci zyskali pewność co do podejrzanych i przystąpili do realizacji precyzyjnie zaplanowanej akcji zatrzymania.

W wyniku przeprowadzonej operacji, zatrzymano łącznie sześć osób w wieku od 20 do 26 lat. Podczas przeszukań miejsc zamieszkania oraz innych lokali związanych z podejrzanymi, policjanci zabezpieczyli znaczne ilości różnych narkotyków, w tym marihuany, grzybów halucynogennych oraz tabletek ekstazy. Łączna wartość przejętych środków odurzających szacowana jest na kilkaset tysięcy złotych. Ponadto, funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt do pakowania narkotyków oraz znaczną ilość gotówki, pochodzącej najprawdopodobniej z przestępczej działalności. Jednak to nie koniec sprawy. Policjanci zapowiadają dalsze działania mające na celu ustalenie pełnej siatki powiązań oraz źródeł pochodzenia narkotyków. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań i operacji, które mają na celu całkowite rozbicie grupy przestępczej.

Zatrzymanym osobom postawiono szereg zarzutów między innymi posiadania oraz wprowadzania do obrotu znacznej ilości narkotyków. Decyzją sądu, dwoje z nich zostało tymczasowo aresztowanych na okres 3 miesięcy, natomiast pozostali znajdują się pod policyjnym dozorem. Grozi im kara do 20 lat pozbawienia wolności.

To już kolejne uderzenie w narkobiznes międzyrzeckich policjantów:

