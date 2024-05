Siła jest kobietą - krośnieńska policjantka na podium Mistrzostw Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc Data publikacji 09.05.2024 Powrót Drukuj Dzielnicowa krośnieńskiej komendy - aspirant sztabowy Paulina Weryk kolejny raz udowodniła, że trudności są po to by je pokonywać. Zgłaszając swój udział w Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc RAW postanowiła zmierzyć się z dyscypliną, która nie dała jej w pełni satysfakcji podczas poprzednich zawodów w trójboju. Dzięki ciężkiej pracy, determinacji i wytrwałości pobiła swój życiowy rekord wyciskając 55 kilogramów, co pozwoliło jej trzykrotnie stanąć na podium oraz zdobyć jeden srebrny i dwa brązowe medale.

W sobotę (27 kwietnia) we Wrocławiu odbyły się jubileuszowe X Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc RAW & Mistrzostwa Polski VII Mistrzostwa Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc RAW i EQ Federacji WPC Polska. To wydarzenie sportowe już od dawna zapisane było w kalendarzu aspirant sztabowej Pauliny Weryk, która niemal każdego dnia, według określonego planu przygotowywała się do udziału w zawodach. Dla niej samej miało to szczególne znaczenie, gdyż była to także walka z samą sobą. W październiku ubiegłego roku, uczestnicząc w Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach Służb Mundurowych w Trójboju Siłowym, wycisnęła na ławce poziomej 47,5 kg. Był to wynik, który nie dał jej w pełni satysfakcji. Wiedziała, że jest w stanie osiągnąć więcej. Jej ciężka praca, determinacji i wytrwałość przyniosły sukces, kolejne medale i życiowy rekord. Zawody zakończyła wyciskając 55 kg, co dało jej finalnie srebrny medal w kategorii do 56 kg klasyfikacji mundurowej oraz dwa brązowe medale w kategorii Submaster mundurowej oraz kategorii do 56 kg w klasyfikacji WPC.

Aspirant sztabowy Paulina Weryk zawodowo służy na stanowisku dzielnicowego gminy Krosno Odrzańskie, a prywatnie jest żoną, mamą dwójki dzieci i instruktorką fitness. Swoim zaangażowaniem i miłością do sportu zaraża innych, motywując ich przede wszystkim do pracy nad samym sobą. Gratulujemy naszej koleżance zdobycia medali i z niecierpliwością oczekujemy kolejnych sukcesów.



komisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

foto/video: archiwum prywatne Pauliny Weryk