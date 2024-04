Kryminalni odzyskali skradzione skrzynie biegów samochodowych o łącznej wartości ponad miliona złotych Data publikacji 11.04.2024 Powrót Drukuj Sulęcińscy kryminalni pracowali nad sprawą kradzieży mienia o znacznej wartości. Na początku lutego bieżącego roku, z parkingu jednej ze stacji paliw na terenie gminy Torzym przywłaszczona została naczepa wraz z ładunkiem, którą stanowiły skrzynie biegów. Intensywna praca mundurowych doprowadziła do odzyskania części samochodowych o łącznej wartości ponad miliona złotych. 5 kwietnia, sprawcy zostali zatrzymani na gorącym uczynku, w chwili przeładunku skradzionych przedmiotów. 3 mężczyzn usłyszało poważne zarzuty, w tym między innymi paserstwa mienia znacznej wartości.

Na początku lutego bieżącego roku, z parkingu jednej ze stacji paliw na terenie gminy Torzym skradziona została naczepa wraz z ładunkiem, którą stanowiły skrzynie biegów. Sprawą zajęli się kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie przy wsparciu kolegów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Dzień po przestępstwie, porzuconą naczepę ujawnili na swoim terenie zachodnio – pomorscy policjanci. Nie było w niej jednak zawartości. Mundurowi przystąpili więc do intensywnej pracy ukierunkowanej na ustalenie, gdzie znajdują się utracone części. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i determinacji, 5 kwietnia w Słońsku, funkcjonariusze na gorącym uczynku zatrzymali mężczyzn, którzy byli właśnie w trakcie przeładunku utraconego mienia o znacznej wartości ponad 1 200 000 złotych. Części zostały zabezpieczone, a sprawcy zatrzymani i przewiezieni do sulęcińskiej jednostki. Trzy osoby usłyszały zarzuty, z czego najsurowszy dotyczył paserstwa mienia znacznej wartości. Ponadto jeden z nich, 33- latek usłyszał zarzuty kierowania pojazdem ciężarowym pomimo orzeczonego sądownie zakazu. Używał on również tablic rejestracyjnych nieprzypisanych do ciągnika siodłowego i naczepy.

Decyzją sądu, został zastosowany wobec niego środek zapobiegawczy w postaci 3 miesięcznego aresztu. Biorąc pod uwagę obostrzenie odpowiedzialności karnej na paserstwo mienia znacznej wartości, podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Łączna wartości odzyskanego przez policjantów mienia, z uwzględnieniem wartości naczepy oraz skrzyń wyniosła niemal 1 400 000 złotych. Już nie długo wróci ono do prawowitego właściciela.

młodszy aspirant Klaudia Biernacka

Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie

Film Wideo.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Wideo.mp4 (format mp4 - rozmiar 14.85 MB)