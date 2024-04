Wiosenna pogoda sprzyja motocyklistom – wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo na drodze! Data publikacji 11.04.2024 Powrót Drukuj Wprawdzie nie wszyscy motocykliści oficjalnie rozpoczęli sezon, mimo to już coraz częściej za oknem można usłyszeć ryk silników. W większości to doświadczeni kierowcy, którzy doskonale znają się na przepisach, wiedzą jakie warunki bezpieczeństwa należy zachować, żeby bezpiecznie dojechać do celu oraz jak radzić sobie przy zmiennych warunkach pogodowych. Niestety nie wszyscy kierowcy podchodzą do jazdy z rozsądkiem i swoim zachowaniem zagrażają sobie i innym. A jak zachowują się motocykliści na drogach powiatu krośnieńskiego, sprawdzali we wtorek (9 kwietnia) policjanci krośnieńskiej drogówki w ramach działań „Jednośladem bezpiecznie do celu”.

Wiosenna pogoda sprzyja motocyklistom, których coraz częściej możemy spotkać na drogach powiatu krośnieńskiego. Wielu z nich to doświadczeni kierowcy, którzy mają świadomość czym kończy się brawura. Niestety nie wszyscy podchodzą do jazdy z rozsądkiem i bez względu na warunki panujące na drodze jadą z nadmierną prędkością, wyprzedzają w miejscach niedozwolonych oraz powodują zagrożenie w ruchu drogowym. Warto pamiętać, że kierujący jednośladem w zderzeniu z pojazdem jest bez szans, bowiem kask i ochraniacze motocyklowe nie są tym samym co karoseria samochodu, pasy bezpieczeństwa oraz poduszka powietrzna. Co więcej, w ciepłe dni, wielu kierowców nie zważająca na swoje bezpieczeństwo decyduje się na jazdę bez ochraniaczy. Zdają sobie z tego doskonale sprawę krośnieńscy policjanci, którzy dla zwiększenia bezpieczeństwa na drogach prowadzili we wtorek (9 kwietnia) działania „Jednośladem bezpiecznie do celu”. Policyjni motocykliści w trakcie realizowanych zadań obserwowali zachowanie wszystkich uczestników drogi i reagowali na wszelkie naruszenia przepisów, których przestrzeganie ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo podróżujących.

Przypominamy wszystkim miłośnikom jednośladów, że bez względu na to jakim motocyklem jeździmy, zawsze musimy zachować ostrożność na drodze. Jazda tego typu pojazdem wymaga przede wszystkim odpowiedzialności. Wyjeżdżając na drogę, pamiętaj, że nie jesteś na niej sam. Przestrzeganie przepisów, wzajemny szacunek i kultura wobec innych uczestników, z pewnością przyczynią się do zmniejszenia ilości zdarzeń.

komisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 14.19 MB)