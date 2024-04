Areszty dla czterech podejrzanych o kradzież broni palnej i amunicji Data publikacji 05.04.2024 Powrót Drukuj Trzy miesiące tymczasowego aresztu zastosował sąd wobec czterech mężczyzn, podejrzanych o włamanie do jednego z domów w powiecie słubickim i kradzież sejfu z zawartością broni myśliwskiej oraz 50 tysięcy złotych. Z domu zabrano plecak myśliwski, w którym znajdowały się akcesoria warte 50 tysięcy złotych. W ubiegłym tygodniu policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Słubicach we współpracy z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim zatrzymali czterech mężczyzn, jeden z nich dodatkowo posiadał w miejscu zamieszkania amunicję.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Słubicach otrzymali zgłoszenie o włamaniu do jednego z domów w powiecie słubickim i kradzieży przytwierdzonego do podłogi i ściany sejfu, w którym znajdowały się różne jednostki broni myśliwskiej oraz 50 tysięcy złotych. Dodatkowo z domu zabrano plecak myśliwski, w którym znajdowały się specjalistyczne noże, noktowizor, lornetki myśliwskie, termowizyjne – warte blisko 50 tysięcy złotych. Słubiccy Kryminalni, którzy zajęli się tą sprawą zebrali szereg szczegółowych informacji, a wnikliwa analiza zgromadzonego materiału dowodowego doprowadziła do wytypowania osób, które mogły mieć związek z tym przestępstwem. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Słubicach we współpracy z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim weszli do czterech mieszkań. W wyniku prowadzonych czynności policjanci zatrzymali do tej sprawy czterech mężczyzn, między innymi mieszkańca powiatu słubickiego w wieku 30 lat. Pozostali mężczyźni są w wieku 29, 35 i 47 lat. Podczas zatrzymania funkcjonariusze znaleźli w jednym z mieszkaniach amunicję.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem oraz posiadania broni palnej bez zezwolenia. Sąd zastosował wobec nich tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Kryminalni dalej pracowali nad tą sprawą, a wnikliwa analiza zgromadzonych informacji doprowadziła również do odzyskania utraconych jednostek broni myśliwskiej. Funkcjonariusze odzyskali wszystkie jednostki broni. Za popełnione przestępstwa grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

starszy aspirant Ewa Murmyło

Komenda Powiatowa Policji w Słubicach