Podłożyła ogień pod drzwiami komisariatu- została zatrzymana przez dyżurnego Policji Data publikacji 04.04.2024 Powrót Drukuj Dzięki zgłoszeniu świadka i natychmiastowej reakcji dyżurnego Komisariatu Policji w Gubinie, udało się zapobiec niebezpieczeństwu wystąpienia pożaru i zatrzymać kobietę podejrzaną o jej spowodowanie. 28-latka okazując rażące lekceważenie porządku prawnego, podłożyła ogień pod drzwiami bocznymi do komisariatu. Nadto jest ona również podejrzana o zniszczenie dwóch pojazdów, poprzez wzniecenie ognia w ich pobliżu. Sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim zastosował wobec niej trzymiesięczny areszt.

W sobotę (30 marca) we wczesnych godzinach porannych, do dyżurnego Komisariatu Policji w Gubinie przybiegł mężczyzna, informując o pożarze bocznych drzwi wejściowych do budynku komisariatu. Rekcja dyżurnego aspiranta sztabowego Michała Kwiecińskiego była natychmiastowa. Pod dotarciu na miejsce zauważył pod drzwiami palące się różne materiały papiernicze i tekstylne, a w ich pobliżu znaną mu osobiście 28-letnią kobietę. Musiał działać zdecydowanie. Odsunął od drzwi palące się materiały, zapobiegając dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia, a następnie zatrzymał kobietę doprowadzając ją do budynku komisariatu. Jak się później okazało, kobieta nie kryła się ze swoim czynem, o czym świadczą wpisy oraz zamieszczone przez nią w mediach społecznościowych filmiki ukazujące moment palących się pod drzwiami materiałów, które to zostały przez śledczych zabezpieczone i będą stanowiły materiał dowodowy w sprawie. Zniszczeniu uległy nie tylko drzwi wejściowe boczne do komisariatu, ale również okopcona została skrzynka gazowa i wytopiony został styropian stanowiący ocieplenie budynku. Dzięki zgłoszeniu mieszkańca gminy i właściwej reakcji dyżurnego miejsce objęte pożarem nie stanowiło już zagrożenia, co też potwierdzili przybyli na miejsce strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej z Gubina, a także Pogotowie Gazowe. Dalsze ustalenia, a także zebrany w toku czynności materiał dowodowy dał podstawy by zarzucić jej dokonanie dwóch innych czynów, do których doszło kilka godzin wcześniej. Poza spowodowaniem bezpośredniego niebezpieczeństwo zaistnienia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach w postaci pożaru, jest ona podejrzana o wzniecenie ognia przy dwóch pojazdach marki Daewoo oraz Peugeot, doprowadzając do ich zniszczenia i powodując straty wartości nie mniejszej niż 800 złotych w przypadku Daewoo i ponad 1700 złotych w przypadku Peugeot. W niedzielę (31 marca) została doprowadzona do Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim, gdzie podczas przesłuchania przyznała się do popełnienia zarzucanych czynów. Analiza zebranego materiału dowodowego pozwoliła Prokuratorowi na wystąpienie z wnioskiem do sądu o zastosowanie wobec 28-latki tymczasowego aresztowania. Decyzją sądu kobieta najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

komisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim