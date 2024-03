Najpierw pojazdem, później pieszo – skuteczny pościg za drogowym piratem w oku kamery Data publikacji 25.03.2024 Powrót Drukuj Słubiccy policjanci zatrzymali po pościgu kierowcę volkswagena, który zlekceważył sygnały świetlne i dźwiękowe radiowozu i zaczął uciekać. Mundurowi ścigali 22-latka „na kołach”, a później pieszo. Okazało się, że młody mężczyzna nie miał uprawnień. Część pościgu uwiecznił policyjny wideorejestrator.

W czwartek (21 marca) policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Słubicach prowadzili wzmożone kontrole na terenie powiatu słubickiego. W toku prowadzonych czynności około godziny 15:15 w miejscowości Nowe Biskupice mundurowi dostrzegli samochód osobowy marki Volkswagen, którego postanowili zatrzymać do kontroli. Jednak kierowca widząc zbliżający się radiowóz nieoznakowany, a co ważniejsze nadchodzące kłopoty, gwałtowne przyśpieszył i posiłkował się ucieczką w kierunku pobliskiego lasu. W analogicznym czasie mundurowi widząc zachowanie kierującego osobowym volkswagenem włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe obligującego do zatrzymania pojazdu. To jednak nic nie dało, a mężczyzna przyśpieszył i podjął po raz kolejny próbę oddalania się od radiowozu. Swoimi manewrami oraz nieodpowiedzialnym zachowaniem mężczyzna stwarzał realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Po przejechaniu kilku kilometrów, kierujący osobówką postanowił porzucić swój pojazd i spróbować uciec pieszo. To jednak nie stworzyło problemu dla funkcjonariuszy, którzy szybko go zatrzymali. Za kierownicą volkswagena siedział 22-letni mieszkaniec powiatu słubickiego. Kierujący, który był trzeźwy nie odniósł żadnych obrażeń. Nie potrafił racjonalnie uzasadnić powodu niezatrzymania się do kontroli i ucieczki. Teraz odpowie on między innymi za niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz jazdę pojazdem bez wymaganych uprawnień. Przypominamy, że niezatrzymanie się do kontroli drogowej jest przestępstwem. Zgodnie z artykułem 178b Kodeksu Karnego grozi za to kara pozbawienia wolności nawet do lat 5, ponadto wysoka grzywna czy możliwość utraty prawo jazdy.

starszy aspirant Ewa Murmyło

Komenda Powiatowa Policji w Słubicach