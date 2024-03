Dzięki pracy policjantów Sąd aresztował czterech podejrzanych o udział w bójce w centrum miasta Data publikacji 15.03.2024 Powrót Drukuj Zielonogórscy policjanci zebrali materiał dowodowy, dzięki któremu tymczasowo aresztowanych zostało czterech mężczyzn, podejrzanych o bójkę i spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zatrzymanie dwóch spośród pięciu podejrzanych było możliwe dzięki pracy operacyjnej policjantów z Wydziału Kryminalnego, którzy namierzyli ich w innym województwie. Trzy pozostałe osoby bezpośrednio po zdarzeniu zatrzymali policjanci służby patrolowej. W sprawie prowadzone jest śledztwo przez Prokuraturę Rejonową w Zielonej Górze.

W miniony poniedziałek (11 marca) dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze otrzymał niepokojący sygnał od mieszkańców. Z relacji zgłaszających wynikało, że na jednym z osiedli w centrum miasta doszło do brutalnej bójki kilku mężczyzn. Na miejsce natychmiast skierowani zostali policjanci służby patrolowej i kryminalnej, którzy zatrzymali trzech jej uczestników. Jeden z nich w poważnym stanie natychmiast trafił do szpitala, natomiast dwaj pozostali do policyjnej celi. Zatrzymani to osoby w wieku od 23 do 49 lat, mieszkańcy powiatu zielonogórskiego i nowosolskiego, znani policji i wielokrotnie notowani oraz karani za różne przestępstwa.

W związku z tym incydentem, śledczy przystąpili do działań, żeby poznać wszystkie okoliczności i przebieg zdarzenia, natomiast policjanci z wydziału kryminalnego rozpoczęli działania operacyjne, aby ustalić tożsamość pozostałych osób i w konsekwencji doprowadzić do ich zatrzymania. Żmudna praca operacyjna przyniosła oczekiwane efekty i po kilku godzinach od zdarzenia, dwaj kolejni uczestnicy bójki zostali zatrzymani na terenie województwa zachodniopomorskiego przez policjantów służby patrolowej z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. To dwaj obcokrajowcy w wieku 19 i 42 lata.

Wszyscy zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty udziału w bójce i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolości. Materiał dowodowy zebrany w śledztwie pozwolił prokuratorowi Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze na wystąpienie do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie zatrzymanych osób. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze przychylił się do wniosku i aresztował czterech spośród pięciu zatrzymanych mężczyzn na 3 miesiące. Piąty uczestnik został zwolniony za poręczeniem majątkowym w wysokości 50 tysięcy złotych.

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

