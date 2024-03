Protest rolników- planowana blokada A2 w Świecku w obu kierunkach Data publikacji 15.03.2024 Powrót Drukuj Na najbliższe dni planowane są protesty rolników dlatego ruch na lubuskich drogach w najbliższym czasie może być utrudniony. Będziemy informować o efektach rozmów z organizatorami i na bieżąco podawać informacje. Podróżni mogą jednak liczyć na pomoc policjantów, którzy będą kierować ruchem i wskazywać drogi alternatywne. Doświadczeni funkcjonariusze ruchu drogowego dołożą wszelkich starań, aby mimo utrudnień, kierowcy mogli sprawnie dotrzeć do celu. Warto zapoznawać się z komunikatami Lubuskiej Policji. W pierwszej kolejności informujemy o blokadach w Świecku na autostradzie A2 w obu kierunkach od 17 marca.

Od niedzieli 17 marca 2024 roku od godziny 13:00 do 20 marca 2024 roku do godz. 22:00 na autostradzie A2 w Świecku obydwu kierunkach oraz na terenie Słubic wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Dodatkowo z pozyskanych informacji wiadomo, że autostrada A2 wyjazd i wjazd do Niemiec będzie w tym czasie całkowicie zablokowana na wszystkich pasach ruchu drogowego. Wydarzenia te również mogą wpłynąć na utrudnienia przejazdu mostem miejskim.

Kierowców jadących autostradą A2 w kierunku przejścia granicznego w Świecku, a zbliżających się do węzłów Jordanowo, Rzepin, Świecko, prosimy o zachowanie ostrożności i stosowane się do nowych znaków i sygnałów. Zmiana w organizacji będzie polegała na sprowadzeniu pojazdów z dwóch w jeden pas ruchu. W związku z tym mogą pojawić się zatory. Na węzłach przez całą dobę, będą pracować policjanci. Na pierwszym węźle Jordanowo policjanci będą sprowadzać samochody ciężarowe łącznicą na trasę S3, gdzie dalej będzie możliwa jazda w kierunku Zielonej Góry, Krosna Odrzańskiego do przejścia w Gubinku. Na węźle Rzepin samochody ciężarowe będą sprowadzane łącznicą w kierunku Rzepina i Ośna lubuskiego. Węzeł Świecko, będzie miejscem zamknięcia autostrady, skąd policjanci będą kierować wszystkie samochody na dogi K-31, K-29 i Słubice.

Sytuacja odnośnie utrudnień w ruchu drogowym będzie na bieżąco monitorowana – o wszystkich utrudnieniach oraz ewentualnych objazdach będziemy informować na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Słubicach oraz na Facebook Policja Słubice. Dlatego apelujemy o wcześniejsze zaplanowanie trasy alternatywnej. Ponadto zwracamy się do mieszkańców terenu przygranicznego o uwzględnienie tych utrudnień przy planowaniu i realizacji codziennych obowiązków i potrzeb. Doradzamy omijanie przejścia granicznego w Słubicach z uwagi na możliwość powstawania korków.

Doświadczeni funkcjonariusze ruchu drogowego nie pozostawią kierowców samych z tymi utrudnieniami i przez cały czas protestów będą służyć im pomocą w przemieszczaniu się po lubuskich drogach.

Policjanci przypominają wszystkim podróżnym, aby w przypadku, gdy dojdzie do protestów i blokowania dróg, odpowiednio szybciej zaplanować trasę alternatywną. Ponadto zwracamy się do Lubuszan o uwzględnienie możliwych utrudnień przy planowaniu i realizacji codziennych obowiązków i potrzeb.

Ważne, aby w sytuacji, gdu już do protestów dojdzie, zorganizować "korytarz życia" dla służb ratunkowych, kiedy będzie to konieczne. Policjanci, ratownicy medyczni, strażacy i inne służby muszą mieć zapewnioną możliwośc szybkiego dotarcia do miejsca, gdzie ktoś może potrzebować pomocy. To sprawa kluczowa w kontekście zdrowia i życia ludzi. Czekamy na wynik rozmów, aby przekazywać precyzyjne informacje społeczeństwu.

Opracował: podinspektor: Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim