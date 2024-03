Zmiany na stanowiskach Zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim Data publikacji 11.03.2024 Powrót Drukuj Pełniący obowiązki Komendanta Głównego Policji inspektor Marek Boroń powierzył z dniem 11 marca obowiązki służbowe na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim młodszemu inspektorowi Rafałowi Banachowi (dotychczasowemu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji) oraz powołał inspektora Marcina Sapuna na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Obaj posiadają bogate doświadczenie zawodowe, które zdobyli pełniąc służbę na wielu policyjnych stanowiskach.

W poniedziałek /11 marca/ w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Podczas niej powierzono obowiązki na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. młodszemu inspektorowi Rafałowi Banachowi, który tak jak dotychczas będzie nadzorował pion logistyczny. Ponadto powołano inspektora Marcina Sapuna (dotychczasowemu Komendantowi Powiatowemu Policji w Żaganiu) na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, który odpowiedzialny będzie za nadzór nad pionem kryminalnym.

Pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, inspektor Jerzy Czebreszuk zwrócił się do swoich zastępców słowami:

„Inspektor Marcin Sapun to doświadczony policjant, który ręczy za bezpieczeństwo i poziom pracy jeżeli chodzi o pion kryminalny. Cieszę się, że jest oficerem z województwa lubuskiego. Jednym z Was. Na pewno jest to dla niego ogromne wyróżnienie. Wszyscy będący na tej uroczystości będą z Panem współpracowali. Wierzę, że ta współpraca będzie się układała bardzo dobrze. Życzę Panu powodzenia na nowym stanowisku. Jest to nie tylko awans, ale i odpowiedzialność za cały garnizon lubuski. Za bezpieczeństwo, za zwalczanie przestępczości kryminalnej. Do tego niezbędna jest współpraca z innymi, między innymi CBŚP, CBZC, Straż Graniczna, Służba Celna. Jesteśmy w terenie przygranicznym. Wierzę, wręcz jestem pewny, że sprosta Pan tym wyzwaniom biorąc pod uwagę Pana doświadczenie i znajomość tego garnizonu. Szanowni Państwo, Was proszę o wsparcie dla Pana Komendanta.

Panu Komendantowi Rafałowi Banachowi, również życzę powodzenia na nowym stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. To nie jest tylko kwestia porządkowa, bo przez szereg lat byłem I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. Dlatego wiem, jaka to jest odpowiedzialność. Wierzę, że sprosta Pan tym zadaniom. Przemawia za tym Pana doświadczenie i profesjonalizm oraz fakt, że będzie miał Pan ogromne wsparcie. Jeżeli chcesz iść szybko- idź sam, a jeżeli chcesz iść daleko, idź z innymi. Dlatego wierzę, że moi zastępcy będą szli z innymi. Życzę wszystkiego dobrego i powodzenia”.

Nowo powołany Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, inspektor Marcin Sapun, powiedział do uczestników uroczystości:

"Szanowni Państwo, kilkanaście lat temu odchodziłem z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim jako młody oficer, w pewien sposób już ukształtowany w swojej służbie. Nabrałem doświadczeń we wcześniejszych komórkach w Żaganiu oraz Komendzie Wojewódzkiej. Powróciłem do Żagania z doświadczeniem pozwalającym mi na obejmowanie kolejnych stanowisk kierowniczych. Dziękuję Komendancie za te słowa. Mam nadzieję, że sprostam stawianym przede mna wyzwaniom i tym, które stoją przed nami. A wręcz jestem tego pewny poznając Was koleżanki i koledzy i wasze doświadczenie na stanowiskach, które zajmujecie. Będzie nam się dobrze współpracować. Liczę, że stawimy czoła wyzwaniom. Chciałbym, aby dynamika zdarzeń kryminalnych była coraz mniejsza".

Młodszy inspektor Rafał Banach to doświadczony oficer, który służbę w Policji rozpoczął w 2000 roku. 24-letnie doświadczenie służbowe pozwoliło realizować ustawowe zadania policjanta w różnych komórkach i jednostkach. Pierwsze policyjne kroki młodszy inspektor Rafał Banach stawiał w pionie prewencji Komisariatu Policji we Wronkach, a następnie w Komendzie Powiatowej Policji w Szamotułach. Następnie pełnił służbę w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, gdzie od 2016 roku piastował stanowisko zastępcy naczelnika, a od 2020 roku naczelnika wydziału. Od 12 lipca 2021 roku, jako Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, nadzoruje pion logistyczny garnizonu lubuskiego. Nowy komendant ma 49 lat i jest absolwentem Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Inspektor Marcin Sapun wstąpił do służby w Policji w 1998 roku. Jest absolwentem Uniwersytetu Zielonogórskiego i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Swoją karierę zawodową rozpoczął w rodzinnym mieście, w Komendzie Powiatowej Policji w Żaganiu. Najpierw pełnił służbę w ogniwie patrolowo-interwencyjnym, a następnie pracował w Wydziale Dochodzeniowo–Śledczym. W 2003 roku rozpoczął służbę w Wydziale do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, a następnie w Centralnym Biurze Śledczym Policji. Od 2007 roku związany był z Komendą Miejską Policji w Zielonej Górze, gdzie pełnił funkcję Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Wydziału Dochodzeniowo–Śledczego. W 2016 roku objął stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Słubicach, a następnie w grudniu tego samego roku został mianowany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze. W 2021 roku został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Żaganiu. Inspektor Marcin Sapun podczas służby w Policji ukończył szereg szkoleń i kursów zawodowych. Był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Otrzymał między innymi Srebrny Medal „Za Długoletnią Służbę” oraz Srebrną i Brązową Odznakę "Zasłużony Policjant".

Dzisiaj Pan inspektor Marcin Sapun obejmuje obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Będzie nadzorował pion kryminalny.

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Weielkopolskim

Zdjęcia: młodszy aspirant Mateusz Sławek

Film: sierżant Oskar Stroński