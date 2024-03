Sierżant Sandra Kowalczyk - wicemistrzyni Polski w kolarstwie jako #SuperDzielnicowy 2024 Data publikacji 07.03.2024 Powrót Drukuj W ramach ogłoszonego kilka dnia wcześniej Plebiscytu #SuperDzielnicowy 2024 chcielibyśmy Państwu przedstawić wszystkich dzielnicowych obsługujących teren powiatu wschowskiego. Numerem pierwszym w naszej prezentacji będzie sierżant Sandra Kowalczyk, która czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców miasta Wschowa. Jest aktualną wicemistrzynią Polski Tour de Pologne Amatorów. Każde takie przedsięwzięcie jest świetną okazją do poznania „policjanta pierwszego kontaktu” i jest ważnym elementem, który ma za zadanie zbliżenie Policji do społeczeństwa.

Sierżant Sandra Kowalczyk granatowy mundur założyła z zamiłowania i życiowego etosu w 2019 roku. Prywatnie żona i mama trzech chłopców Iwo, Erwina i Hugo. Sierżant Sandra Kowalczyk w szeregach lubuskiej Policji znana jest niemal każdemu również z zamiłowania do sportu. Bieganie, pływanie i jazda na rowerze to dyscypliny, w których osiąga niebagatelne wyniki łącząc pracę zawodową z życiem prywatnym. Jest świetnym przykładem, że jak się chce to wszystko można pogodzić.

Niejednokrotnie pisaliśmy o sierżant Sandrze Kowalczyk, która reprezentowała w trakcie zawodów związki zawodowe lubuskiej Policji. Sportową pasję rozpoczęła w 2017 rok. W 2018 roku zadebiutowała startując w maratonie, który ukończyła z czasem 3h 36 minut zajmując III miejsce OPEN kobiet. Ten ponad 42 kilometrowy odbył się w miejscowości Jelcz – Laskowice. Wysoki wynik „nakręcił” sierżant Sandrę Kowalczyk do kolejnych sportowych wyzwań. Na kolejny sukces nie trzeba było długo czekać. W tym samym roku w Półmaratonie Wielkopolski Grand Prix zajęła II miejsce. Kolejne II miejsce w kategorii OPEN. W 2019 roku na terenie Sławy udział wzięła w kategorii K-30 Triathlon Sława, gdzie uplasowała się na II miejscu.

Kolejnym wyzwaniem w 2021 roku było pokonanie 184 kilometrów w OPEN Szosowy Klasyk Pniewy, gdzie zajęła II miejsce. Nie dopuściła w 2023 roku udziału w Triathlonie Mistrzostwa Polski Policji w Mietkowie, gdzie po zaciętej rywalizacji stanęła na podium zajmując III miejsce. Triathlon w Kłodawie Gorzowskiej w 2023 roku również był dla sierżant Sandry Kowalczyk udany – zajęła II miejsce. Wyczynem prawdziwego sportowca było zajęcie II miejsca na podium Mistrzostw Polski Policji w Kolarstwie Górskim Tour De Pologne Amatorów w Karpaczu w 2023 roku. Wygrała w Maratonie Kolarskim w Miejskiej Górce, gdzie łącznie przejechała 336 kilometrów. W domowym zaciszu zdobytych ma 59 pucharów i ponad 100 medali.

Jak to na kobietę przystało niekiedy pojawiały się wycieczki spontaniczne. Jedną z nich była samotna wyprawa rowerowa do Warszawy, którą sierżant Sandra Kowalczyk pokonała w 14 h i 58 minut i przebyła 380 kilometrów. Jak sama sierżant Sandra Kowalczyk twierdzi:”sport jest nieodzowną częścią mojego dnia, pomaga mi uspokoić umysł od biegu codziennego życia”. Sport nie jest jedynym hobby sierżant Sandy Kowalczyk, która studiuje psychologię, uwielbia przyrodę, morsowanie w sezonie zimowych i malowanie na jeansie.

W pracy zawodowej wykazuje się świetnym kontaktem z mieszkańcami swojego rejonu służbowego. Pomocna i zawsze uśmiechnięta.

nadkomisarz Maja Piwowarska

Komenda Powiatowa Policji we Wschowie

