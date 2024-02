Oszustwo metodą na kod przelewu - apelujemy o czujność! Data publikacji 25.02.2024 Powrót Drukuj Wschowscy policjanci apelują do osób, które dokonują płatności przy pomocy krótkiego kodu do szybkich przelewów, aby prośby o jego udostępnienie były skrupulatnie sprawdzane. Zanim przekażemy komukolwiek kod, upewnijmy się, że za prośbą o pożyczkę, o pomoc finansową nie kryje się oszust, który włamał się na konto portalu społecznościowego naszych bliskich, przyjaciół, znajomych.

Wschowscy policjanci ostatniej doby przyjęli kolejna dwa zgłoszenia dotyczące oszustwa metodą na szybki przelew środków za pomocą kodu. W pierwszym przypadku nieznany sprawca przełamał zabezpieczenia elektroniczne konta na jednym z portali społecznościowych, a następnie wysłał wiadomości do znajomych właścicielki konta z prośbą o pożyczkę. W wyniku jego działania dwie osoby przelały na konto wskazane przez oszusta 800 i 1600 złotych. Drugie zgłoszenie również dotyczyło jednego z portali społecznościowych i miało związek ze sprzedażą zegarka. Pokrzywdzony zapłacił kodem za zegarek, którego nie otrzymał, jak również nie otrzymał zwrotu pieniędzy.

Płatność za pomocą kodu w przeciwieństwie do płatności przelewem, nie można już cofnąć, gdyż przestępca od razu wpisuje podany kod w bankomacie i wypłaca z niego pieniądze. Co prawda, właściciel konta musi potwierdzić transakcję, ale robi to wierząc, że pomaga swojemu znajomemu, który znalazł się w potrzebie.

Aby nie paść ofiarą takiego oszustwa należy:

- w pierwszej kolejności należy sprawdzić wiarygodność informacji i zadzwonić od osoby, która zwróciła się do nas o pomoc. Wykonanie takiego połączenia zajmie nam kilkadziesiąt sekund, a tym samym zyskamy pewność, że nasz znajomy rzeczywiście jest w potrzebie i to właśnie jemu, a nie oszustowi przekazujemy pieniądze,

- stosować dwuskładnikowe uwierzytelnienie swoich kont społecznościowych (wówczas o wiele trudniej przejąć nasze konto - zalogowanie się wymaga potwierdzenia SMS),

- sprawdzać dane transakcji przed jej zatwierdzeniem w aplikacji bankowości mobilnej (przestępca nie skorzysta z kodu, dopóki nie potwierdzimy transakcji na naszym telefonie),

- chronić swój telefon, a szczególnie PIN do aplikacji mobilnej banku.

Pamiętajmy, aby przede wszystkim zachować czujność i rozsądnie podchodzić do wiadomości o pożyczenie pieniędzy.

nadkomisarz Maja Piwowarska

Komenda Powiatowa Policji we Wschowie