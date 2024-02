Półmetek ferii za nami – policjanci czuwają nad bezpieczeństwem Data publikacji 18.02.2024 Powrót Drukuj Lubuscy policjanci dokładają wszelkich starań, aby trwające ferie zimowe były udane, a przede wszystkim bezpieczne. Kontrole autokarów, wzmożone patrole na drogach, sprawdzenia w rejonie jezior, miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży, połączone ze spotkaniami edukacyjnymi – zadań dla mundurowych jest cała masa. Działamy dla Was!

Zimowe ferie w województwie lubuskim to nie tylko czas odpoczynku i zabawy, ale także okres intensywnej pracy służb mundurowych, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom i turystom. Policjanci drogówki działają w pełnym składzie, przeprowadzając szczegółowe kontrole autokarów przewożących podróżnych, aby upewnić się, że są one w pełni sprawne i bezpieczne. Nie dopuszczają do sytuacji, gdzie nawet najmniejsze uchybienie może zagrażać życiu pasażerów. Dodatkowo, funkcjonariusze prowadzą wzmożone kontrole drogowe, zwłaszcza w rejonach popularnych tras turystycznych, skupiając się na egzekwowaniu przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Świadomi wzmożonego ruchu na drogach, starają się zapobiegać wypadkom poprzez eliminację nadmiernych prędkości oraz edukację kierowców na temat bezpiecznej jazdy w aktualnie panujących warunkach. Policjanci prewencji również aktywnie uczestniczą w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas ferii. Regularnie patrolują sklepy, aby uniemożliwić sprzedaż alkoholu nieletnim oraz zapobiec ewentualnym incydentom związanym z nadmiernym spożyciem alkoholu. Dodatkowo, dbają o porządek i bezpieczeństwo w miejscach, gdzie gromadzi się młodzież, zapewniając, że spędzają swój czas wolny w sposób odpowiedzialny i bezpieczny. Funkcjonariusze prowadzą również serię spotkań profilaktycznych i edukacyjnych, skierowanych do najmłodszych, aby zwiększyć ich świadomość na temat bezpiecznego spędzania czasu wolnego podczas zimowych ferii. Poprzez te spotkania, dzieci i młodzież uczą się o potencjalnych zagrożeniach związanych z aktywnościami na śniegu i lodzie oraz o konieczności stosowania się do zasad bezpieczeństwa. Policjanci przekazują praktyczne wskazówki dotyczące unikania niebezpiecznych sytuacji. Dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu służb mundurowych, zimowe ferie w województwie lubuskim mogą być spokojnym i bezpiecznym czasem dla wszystkich, którzy korzystają z atrakcji regionu.

