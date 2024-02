Bezpieczne zimowe przygody – współpraca służb dla edukacji i bezpieczeństwa najmłodszych Data publikacji 17.02.2024 Powrót Drukuj Współpraca różnych służb i instytucji w ramach działań profilaktycznych podczas zimowego wypoczynku najmłodszych ma na celu promowanie bezpiecznych zachowań oraz edukację w zakresie świadomego korzystania z czasu wolnego. Ministerstwo Edukacji i Nauki zanotowało 32 półkolonie zarejestrowane na terenie Gorzowa Wielkopolskiego i powiatu, co stanowi istotną platformę do przekazywania ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa. Oprócz działań profilaktycznych mundurowi prowadzą również wzmożone działania kontrolno – prewencyjne.

W elektronicznej bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji i Nauki na terenie Gorzowa Wielkopolskiego i powiatu zarejestrowano 32 półkolonie. W ramach działań kontrolno – prewencyjnych , przedstawiciele służb mundurowych - policjanci, strażacy wspólnie z sanitarno-epidemiologicznymi specjalistami angażują się w prowadzenie systematycznych spotkań edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży oraz kadry pedagogicznej. Podczas tych interakcji szczególny nacisk kładzie się na omówienie zagrożeń związanych z aktywnościami typowymi dla okresu zimowego, takimi jak wchodzenie na zamarznięte zbiorniki wodne czy korzystanie z lodowisk bez odpowiednich środków ostrożności. Spotkania te to nie tylko okazja do przypomnienia o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, ale także do promowania właściwych postaw i nawyków, takich jak noszenie elementów odblaskowych dla zwiększenia widoczności na drodze czy zachowanie higieny osobistej w placówkach wypoczynku. Funkcjonariusze angażują się również w dyskusje na temat pierwszej pomocy, przybliżając najmłodszym podstawowe zasady udzielania wsparcia w nagłych sytuacjach.

Kontrole i spotkania profilaktyczne odbywają się przez cały okres ferii, obejmując różnorodne miejsca wypoczynku, aby jak najwięcej dzieci miało dostęp do niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do bezpiecznego spędzenia zimowego czasu wolnego. Ta kompleksowa inicjatywa stanowi wyraz troski o dobro i bezpieczeństwo najmłodszych oraz ich opiekunów, zachęcając jednocześnie do świadomego i odpowiedzialnego korzystania z uroków zimy.

sierżant Oskar Stroński

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim