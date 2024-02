By pościgi były skuteczne, ale przede wszystkim bezpieczne - policjanci trenowali jazdę radiowozem Data publikacji 08.02.2024 Powrót Drukuj Szybki dojazd na miejsce interwencji, spektakularne pościgi czy profesjonalne konwoje wymagają od policjantów sporych umiejętności w kierowaniu pojazdem uprzywilejowanym. Ich doskonalenie wiąże się z treningiem, który mundurowi odbywają na specjalnie przygotowanym torze pod okiem policyjnych ekspertów.

Codzienna służba lubuskich policjantów to przede wszystkim zapewnianie pomocy społeczeństwu, rozwiązywanie skomplikowanych spraw i zatrzymywanie przestępców. Bardzo często wszystkie te czynności wiążą się z kierowaniem pojazdem uprzywilejowanym w ekstremalnych warunkach, co wymaga od funkcjonariuszy wyjątkowych umiejętności. Dlatego też policjanci lubuskiej drogówki prowadzą cykliczne szkolenia, podczas których mundurowi z całego województwa podnoszą swój poziom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu kierowania radiowozem. Wszystko to odbywa się pod okiem policyjnych instruktorów, którzy na bieżąco doradzają funkcjonariuszom, jak lepiej wykonać dany element. Ćwiczona jest jazda slalomem w przód i tył, omijanie przeszkód, hamowanie awaryjne, kierowanie na łuku drogi i wyprowadzenie pojazdu z poślizgu, do czego wykorzystywane są tak zwane troleje.

Stałe doskonalenie wspomnianych elementów ma znaczący wpływ na profesjonalne prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego przez policjantów, którzy niemal codziennie prowadzą pościgi, szybko muszą dojechać na miejsce interwencji czy konwojują zatrzymane osoby.

sierżant Oskar Stroński

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

